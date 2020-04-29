«زايد للإسكان» يفحص 500 عامل ضد «كورونا» يومياً

المصدر: أمين الجمال ـ دبي

أفاد برنامج الشيخ زايد للإسكان بأنه يُجرى فحص العمالة في مشاريعه الإنشائية، بمعدل يفوق 500 عامل يومياً، وذلك قبل دخولهم مواقع العمل، وعند مغادتها، كإجراء احترازي ووقائي للحد من إمكان الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وقال البرنامج لـ«الإمارات اليوم»، إنه ينفذ اشتراطات الصحة والسلامة في تنفيذ المشاريع التابعة له، من خلال أربعة إجراءات، هي تقسيم الأنشطة في المواقع الإنشائية إلى مناطق منفصلة، لضمان تقليل تجمعات العمال وتحقيق التباعد الجسدي، وإلزام المقاولين بنقل العمال من السكن إلى المواقع، بما لا يتجاوز 25% من السعة الاستيعابية للباصات في المرة الواحدة، وكذلك إلزام الجميع بتطبيق إجراءات الوقاية الشخصية من ارتداء الكمامات والقفازات، إضافة إلى التعقيم الدوري للمواقع والمكاتب التابعة لها.



ولفت البرنامج إلى أنه ينفذ حالياً أربعة مشاريع أحياء سكنية ضخمة، في كل من دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة، تستلزم متابعة العمل فيها إجراءات وقائية للحفاظ على سلامة العاملين فيها، سواء العمال أو المهندسين أو المقاولين، وغيرهم.



وأكد البرنامج نجاحه في تنفيذ الاستلام الابتدائي للمشاريع الفردية عن بعد،مشيرا إلى توجه استشاري المشروع إلى موقع المسكن المراد تسليمه، والتواصل مع مهندس البرنامج من خلال الفيديو وتصوير الأعمال المراد معاينتها.



ويدعم البرنامج ما يزيد على 10 آلاف مشروع فردي، تنفذها شركات استشارات ومقاولات وطنية صغيرة. وكان قد دعم سوق المقاولات، الشهر الماضي، بصرف دفعات بقيمة 250 مليون درهم للمشاريع الفردية فقط.



وفي مشاريع الأحياء السكنية، اعتمد البرنامج نظام الاجتماعات بتقنية الاتصال المرئي في جميع المشاريع، وبين الطاقم الفني والموردين والمقاولين.

وأشار البرنامج إلى تحقيق نسب إنجاز مرتفعة في تنفيذ مشاريع الأحياء السكنية، التي تتوزع على أربع إمارات، هي دبي بـ341 مسكناً، ونسبة إنجاز لجميع المجموعات بلغت 80%، والشارقة بـ818 مسكناً، ونسبة إنجاز لجميع المجموعات 6%، وعجمان بـ899 مسكناً، ونسبة إنجاز لجميع المجموعات 52%، ورأس الخيمة بـ960 مسكناً، ونسبة إنجاز لجميع المجموعات 73%.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news