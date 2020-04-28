«اجتماعية أبوظبي» تضم 1000 أسرة جديدة إلى برنامج الدعم

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

كشفت إحصاءات صادرة عن هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، عن إضافة 1000 أسرة جديدة من الأسر المواطنة ذات الدخل المحدود إلى برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، وذلك خلال الـ11 شهراً الأخيرة ليبلغ عدد الأسر المستفيدة من البرنامج 4200 أسرة، فيما أعلنت الهيئة عن صرف الدفعات المالية إلى جميع الأسر قبل حلول شهر رمضان، بناءً على الظروف الحالية الاستثنائية، بدلاً من الانتظار حتى مطلع الشهر.

ويهدف البرنامج إلى الوصول إلى جميع الأسر المواطنة ذات الدخل المحدود في إمارة أبوظبي، لتعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة، عبر دعمها مالياً ومساعدة أفرادها القادرين على العمل للاعتماد على أنفسهم من خلال التدريب والتأهيل، فيما تتمثل معايير وشروط برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي في أن تكون الأسرة مقدمة الطلب من الأسر المواطنة ذات الدخل المحدود، وتحمل خلاصة قيد صادرة عن إمارة أبوظبي، إضافة إلى أن يكون الدخل الشهري الإجمالي للأسرة أقل من خط الدعم المعتمد.

وأكد البرنامج أن جميع الطلبات التي يستقبلها عبر الرابط الإلكتروني، يدرسها بصورة دقيقة مع العديد من الجهات الحكومية والمصرفية لتوفير المعلومات المتعلقة بالأسر المتقدمة كافة، مشدداً على أن دعم هذه الأسر وتمكين أفرادها القادرين على العمل جزء من رؤية القيادة لمساعدة الأسر ذات الدخل المحدود، وتحقيق استقرارها الاجتماعي واستقلالها المالي.

وأشارت الهيئة إلى أن برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي لا يقتصر دوره على جانب الدعم المالي الذي يقدمه للأسر ذات الدخل المحدود، وإنما يعمل أيضاً على تمكين أفرادها القادرين، من أجل تسهيل حصولهم على فرص عمل تلائم إمكاناتهم وقدراتهم، وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، ويتم تحديد المستفيدين القادرين على العمل اعتماداً على عدد من العوامل أبرزها العمر والحالة الصحية، ما يحقق لهم الاستقرار المعيشي والاستقلال المالي.

مير رمضاني لـ 2600 أسرة

أفادت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، بأنه تم توصيل المير الرمضاني، عبر مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، إلى 2600 أسرة مستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي في إمارة أبوظبي، بهدف تحقيق الاستقرار المعيشي لهذه الأسر ودعم احتياجاتها الأساسية، وتخفيف الأعباء عنها.

وأشارت إلى أن التعاون مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، يأتي في إطار تكامل الجهود بين المؤسسات الحكومية نحو تحقيق هذه الغاية، ويدعم الجهود والتعليمات الحكومية في ما يخص بقاء أفراد المجتمع في المنازل، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لضمان سلامة أفراد المجتمع للحد من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

تمكين الأفراد

أفادت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، بأن برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، لا يقتصر دوره على جانب الدعم المالي الذي يقدمه للأسر ذات الدخل المحدود، بل إنه يعمل أيضاً على تمكين أفراد هذه الأسر القادرين على العمل بهدف تحقيق الاستقرار المعيشي والاستقلال المالي لهم، وتحويلهم إلى أفراد منتجين.

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