المصدر: دبي-الامارات اليوم.

حصص

طالب عدد من أولياء الأمور المدارس الخاصة بإعادة جدولة الحصص للطلبة، وجعلها في أوقات متتالية، إذ إن بعض الحصص تكون في الصباح، وأخرى في المساء، ما يربك الأهل والطلبة في تلقي الدروس عن بعد.

متسولون

رصد سكان في عجمان والشارقة وجود عدد من المتسولين أمام المراكز التجارية، خصوصاً من النساء، لافتين إلى أنهن يجلسن أمام الأبواب الرئيسة، من دون الأخذ بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا.

مركبات

شكا مرتادون للجمعية التعاونية بعجمان سلوك بعض السائقين، إذ يعمدون إلى عرقلة حركة السير أثناء دخولهم إلى المواقف والخروج منها، وبعضهم يوقف مركبته بشكل مخالف أمام البوابة الرئيسة، غير آبه بتكدس المركبات خلفه.

بطاقات

طالب قراء الجهات المعنية بتشديد الرقابة على موزعي بطاقات «المساج» الإعلانية على السيارات، وإيقاع أشد المخالفات ضدهم، إذ تستمر هذه الظاهرة، على الرغم من انتشار «كورونا»، وإمكانية أن تنقل هذه البطاقات الفيروس.

منتَج

قال متعامل إنه لايزال في انتظار تسلم منتجات كان قد طلبها من شركة للتسوق الإلكتروني منذ شهر، مشيراً إلى أنه يضطر إلى تتبع الشحنات على الموقع الإلكتروني فقط، نظراً لصعوبة التواصل هاتفياً مع الشركة أو تسجيل شكوى في هذا الإطار.

مواقف

اشتكى سكان في أبوظبي من إشغال المواقف المخصصة لهم، بعد إعفاء مستخدمي المواقف العامة من الرسوم أخيراً، ضمن الإجراءات الاحترازية، داعين إلى مراعاة أولوية حصولهم على موقف نظير اشتراكهم السنوي.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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