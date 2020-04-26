المصدر: دبي-الامارات اليوم.

كمامة

حصل مقيم على تنبيه شفوي من شرطي، لعدم ارتدائه كمامة أثناء تجوله بمكان تسوق مغلق في أبوظبي، إذ حذره من أنه ستتم مخالفته في المرة الثانية، الأمر الذي قابله المتسوق بشكر شرطة أبوظبي على حرصها على سلامة الأفراد في هذه الظروف.

منتجات

قال قارئ إنه طلب منتجات من شركة «أمازون» ودفع ثمنها باستخدام بطاقة الخصم، لكنه فوجئ بعد مرور نحو 15 يوماً برسالة من الشركة تفيد بعدم توافر بعض من هذه المنتجات، وأنها ستعيد المبالغ المدفوعة له بعد أربعة أيام عمل!

مسطحات

لاحظ سكان في الشارقة أن مساحات واسعة من المسطحات الخضراء الجميلة بدأت أخيرا تتعرض للتيبس، متسائلين عن السبب.

«دوناتس»

نوّه مقيم في أبوظبي بالإجراءات الاحترازية التي تطبقها إحدى سلاسل بيع «دوناتس» الشهيرة، موضحاً أن البائعة رفضت أن تنفذ طلبه، وطلبت منه مغادرة المحل، بعدما قررت منع البيع المباشر للزبائن، واقتصر على الطلبات الهاتفية والإلكترونية فقط.

تجميد

أفاد متعامل بأن مصرف أبوظبي الإسلامي جمّد مبلغاً تم تحويله إلى حسابه، ظناً منه أنه مكافأة نهاية الخدمة، على الرغم من أنه ليس محولاً من جهة العمل، واتصل العميل بخدمة العملاء أكثر من 10 مرات لشرح الموقف، وأرسل صورة من كشف الراتب لكن من دون جدوى.

جنين

اشتكت امرأة حامل رفض طبيبة أشعة بمستشفى خاص في أبوظبي، إخبارها بنوع الجنين بعد عمل «سونار» لها، وتعاملها معها بأسلوب حاد، يتنافى مع ميثاق حقوق المرضى الذي ينص على التعامل بكل احترام، وبما يتفق مع المعايير المهنية.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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sekeek@emaratalyoum.com