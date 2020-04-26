تمديد إيقاف النقل البحري في دبي والحافلات عبر المدن حتى إشعار آخر

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن الاستمرار في إيقاف جميع خدمات وسائل النقل البحري، التي تشمل: العبرات المفتوحة والمكيفة و«الفيري» والتاكسي المائي والباص المائي، بما فيها النقل عبر رحلات «الفيري» بين إمارتي دبي والشارقة، إضافة إلى خطوط الحافلات بين المدن، وذلك حتى إشعار آخر.

واتخذت الهيئة إجراءات احترازية، ضمن إسهامها في الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، التي تضمنت إيقاف تشغيل مترو دبي وترام دبي، خلال فترة تمديد التعقيم الوطني، وذلك بين 26 مارس الماضي وحتى تاريخ أمس، ليعود المترو مجدداً إلى العمل اليوم الأحد (26 أبريل) بشروط وتدابير احترازية مشددة، تطبق ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة للحد من انتشار الفيروس.

وتم الإعلان عن إيقاف رحلات النقل البحري والحافلات بين المدن بدءاً من أواخر مارس الماضي، وذلك حتى 30 أبريل الجاري، إلا أن الهيئة أعلنت عن استمرار التوقف عن تقديم خدمات النقل البحري ونقل الركاب بين المدن، من وإلى الإمارة حتى إشعار آخر، وفقاً لما تقتضيه الإجراءات الاحترازية المطبقة حالياً.

ودعت الهيئة مستخدمي وسائل المواصلات العامة إلى التعاون مع مشرفي محطات وعربات المترو وسائقي حافلات المواصلات العامة ومركبات الأجرة، والالتزام بالمعايير والشروط المطبقة، خلال التنقل بالمواصلات العامة، واثناء الوجود في الأماكن العامة، التي تم الإعلان عنها عبر الجهات المعنية بتطبيق الخطط الوقائية.

«طرق دبي» دعت مستخدمي وسائل المواصلات العامة إلى الالتزام بالمعايير والشروط المطبّقة.