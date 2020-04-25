«دبي الإسلامي» يودع 120 مليون درهم في صندوق التضامن المجتمعي ضد كورونا

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، بشأن وضع القطاع الصحي وسلامة وتأمين المجتمع في صدارة الأولويات، أعلن بنك دبي الإسلامي انضمامه إلى مبادرة «صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد-19»، والتي أطلقتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي لدعم الجهود المبذولة للتخفيف من تبعات فيروس كورونا المستجد، وذلك بمساهمة مالية قيمتها 120 مليون درهم، لصالح الصندوق.

وتماشياً مع قيم البنك، وتأكيداً لالتزامه تجاه المجتمع والاقتصاد الوطني، تأتي مساهمة بنك دبي الاسلامي، وهي الأكبر من نوعها منذ إطلاق الصندوق، لتعزز مبدأ التضامن المجتمعي في ظل الأوضاع الصحية والاقتصادية والمجتمعية الراهنة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي محمد إبراهيم الشيباني أن مساهمة البنك تجسد قيم العطاء والتعاون والتكاتف من أجل الإنسانية في إطار حرص البنك الدائم على التواجد الفعّال والمؤثر في جميع مبادرات دبي الوطنية الإنسانية، آملاً أن تسفر مساهمة البنك في دعم احتياجات النظام الصحي في الإمارة وكذلك دعم العائلات والأعمال والمنشآت المتضرّرة من جراء هذه الأزمة العالمية.

وأوضح أن المجتمع الإماراتي بتسامحه لا يعرف التفرقة بين الناس على تنوع ثقافاتهم وأعراقهم ومعتقداتهم، بل يسعى متكاتفاً للتصدي لأية تحديات قد تطرأ من اجل ضمان تحقيق الأثر الأكبر لمساعدة كل من يحتاج للمساعدة مع تأكيد وصول أوجه العون المختلفة إلى مستحقيها.

وأضاف الشيباني: «أتاح صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد-19 لنا في بنك دبي الإسلامي الفرصة للتأكيد عن مدى التزامنا بمبدأ التكافل الاجتماعي، ودعمنا المتواصل لجهود القيادة الحكيمة ومساعيها المستمرة لحماية كافة أفراد مجتمع دولة الإمارات، مع توفير حزمة مُحكمة من المبادرات والإجراءات العاجلة لضمان الصحة والأمان لجميع المواطنين والمقيمين».

ويأتي الصندوق الذي أطلقته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية وأفراد المجتمع، استجابة لتنامي الحرص المجتمعي على المساهمة في إنجاح جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومن أجل معاونة الساعين لتقديم التبرعات الداعمة لتلك الجهود، وتمكينهم من توجيه تبرعاتهم إلى وجهتها الصحيحة، وبما يعين على توحيد الجهود للتصدي لهذا الوباء، وتحقيقاً لرغبة الجمهور في رفع مستوى مساهمة الدعم المجتمعي، للوصول إلى أكبر أثر للمساعدات الإنسانية التي تساند الاحتياجات الطارئة.