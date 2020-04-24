شرطة عجمان تلبي طلب شاب عربي بجولة في شوارع الإمارة بمناسبة عيد ميلاده

المصدر: عجمان ـ الامارات اليوم

استقبلت القيادة العامة لشرطة عجمان رسالة عبر حسابها في" انستغرام" من شاب عربي الجنسية يعبر فيها عن رغبته في الخروج بجوله بعد بقائه الطويل في المنزل، فتواصل قسم الاعلام والعلاقات العامة مع الشاب، وتبين أنه يرغب بالخروج لمدة ساعة فقط من المنزل تزامنا مع يوم ميلاده 21



وقال المقدم سيف عبدالله الفلاسي مدير ادارة المرور والدوريات أنه تقديرا لالتزامه التام ولإسعاده في يوم ميلاده نظمت الشرطة له جولة بالدورية الفارهة في إمارة عجمان قبل بدء فترة التعقيم الوطني، مع تقديم هدية له وكعكة لمكافأته على التزامه وتطبيقه للإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا .



من جانبه عبر الشاب عن سعادته البالغة بهذه المبادرة الطيبة، وتقدم بجزيل الشكر والعرفان لشرطة عجمان على سرعة الاستجابة مشيرا إلى أنه كان أسعد يوم بحياته لم يكن يتوقعه، ومتمنياً لشرطة عجمان مسيرة متميزة في تعزيز الأمن والأمان وخدمة أفراد المجتمع وإسعادهم.