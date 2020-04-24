شرطة أبوظبي تنشر الوعي بـ «نقرأ في البيت»

المصدر: أبوظبي ـ ■الإمارات اليوم

أطلقت لجنة الأدباء والقراءة في شرطة أبوظبي، مبادرة «نقرأ في البيت لنرتقي» بهدف نشر الوعي المعرفي وتنمية المهارات، واستثمار أوقات الفراغ بمجموعة من الوسائل المختلفة والهادفة.

وأكد رئيس اللجنة، العقيد الدكتور جمال النقبي، اهتمام شرطة أبوظبي المستمر بتبني المبادرات والمقترحات التى تعزز من نشر المعرفة وقضاء أوقات البقاء في البيت بأشياء مفيدة تدعم مساعي الدولة وإجراءاتها الاحترازية والوقائية الحالية من جائحة كورونا، مشيراً إلى أن المبادرة تركز على البقاء في البيت وقضاء وقت الفراغ في ما يفيد.

وذكر أن برنامج المبادرة شامل لجميع الفئات العمرية التي تمنح الفائدة وترفع الكفاءة العقلية وتسلط الضوء على مجموعة أفكار تنموية للتحفيز الذهني وتنمية المهارات والمواهب والقدرات اللغوية، وتنشط الذاكرة بالمعلومات وتخفف التوتر وتشغل أوقات الفراغ.

وأوضح أن المبادرة تعزز من توافر عملية استدامة العمل والتعلم عن بُعد، حاثاً الأسر على اختيار وسيلتهم للحصول على المادة الثقافية والمعرفية واستخلاص أهم الأفكار والمعلومات التي تفيدهم وتفيد غيرهم وتدوينها.

وأشار إلى أنه يمكن الاختيار ما بين كتاب ورقي أو كتاب إلكتروني كما يمكن للقارئ مشاهدة مادة فيلمية أو الاستماع إلى مادة علمية ثقافية أو قراءة محاضرة أو ندوة، والاستفادة من توصيات ومقترحات دورة تدريبية في مجالات ثقافية أو اجتماعية وغيرها.

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