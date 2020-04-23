دبي تعدّل مواعيد «التعقيم» لتصبح من 10 ليلاً حتى 6 صباحاً بدلاً من 24 ساعة

المصدر: دبي – الامارات اليوم





أفادت مصادر في دبي بأنه تقرر تعديل مواعيد برنامج التعقيم الوطني لتصبح من 10 مساء إلى السادسة من صباح اليوم التالي، بدلاً من 24 ساعة.



ويأتي القرار بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وحرصاً على التسهيل على المواطنين والمقيمين خلال الشهر الفضيل.



كما تقرر الاستمرار بالسماح لمنافذ بيع المواد الغذائية والجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة، والسماح لمحال تجارة اللحوم والخضراوات والفواكه، والمحامص والمطاحن والمسالخ، ومحال الأسماك والبن والشاي، ومحال تجارة المكسرات والحلويات والشوكولاتة، بالعمل من السادسة صباحاً حتى 10 ليلاً.



وشددت وزارتا الصحة ووقاية المجتمع والداخلية، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، على ضرورة تقيد المحال المصرح لها بالعمل، بإجراءات الصحة والسلامة المعمول بها، والإرشادات الاحترازية المنصوص عليها، مع مراعاة ألا تتجاوز نسبة المتسوقين 30% من السعة الاستيعابية الإجمالية، والمحافظة على المسافة الآمنة (متران) وفق مبدأ التباعد الاجتماعي، بهدف تقليل الزحام، التزاماً بالإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وأهابت وزارتا الصحة ووقاية المجتمع والداخلية، والهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، بأفراد المجتمع كافة، الالتزام الكامل بالقرار في الفترة الزمنية المحددة، الذي يتوخى مصلحة الوطن والمواطنين والمقيمين والزوار وسلامة المجتمع.

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