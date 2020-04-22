منافذ الدولة تستقبل 257 ألف رأس ماشية و128 ألف طن خضروات وفواكه

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن استقبال المنافذ البرية للدولة ما يقارب 128 ألف طن من محاصيل الخضروات والفواكه ضمن الارساليات المستوردة، كما استقبلت منافذ الدولة بشكل عام ما يقارب 257 ألف رأس من الأغنام والأبقار والجمال خلال الفترة الماضية ضمن استعدادات استقبال شهر رمضان الفضيل، ومواكبة لتوجيهات القيادة بتعزيز استدامة سلاسل توريد الغذاء للسوق المحلي بما يلبي احتياجات السوق المحلي في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها الدولة والمجتمع الدولي بشكل عام.

وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق، والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بالإنابة، سلطان علوان: "إن الوزارة حرصت خلال الفترة الماضية على تعزيز استمرارية ومرونة كافة الخدمات المقدمة لمتعاملينها عبر توفير على كافة قنواتها الإلكترونية وذكية، وبالأخص الخدمات المرتبة بتعزيز استدامة سلاسل توريد الغذاء سواء من المنتجات والمحاصيل المحلية أو المستوردة"، مشيراً إلى حزمة الخدمات التي وفرتها الوزارة شملت 68 خدمة، 60 منها تم تطويرها وتحديثها، وثماني خدمات تم إطلاقها مؤخراً.

وأوضح أن جهود الوزارة في تعزيز استدامة سلاسل توريد الغذاء واستعداد لاستقبال شهر رمضان الفضيل شملت اتخاذ جملة من الإجراءات ضمن خدماتها في المنافذ الحدودية لضمان تسريع إجراءات الحجر وتسهيل انسيابية دخول السلع الغذائية الى الدولة بدءا من تعزيز الكوادر من أطباء الحجر البيطري والمهندسين الزراعيين وفنيي المختبرات واعداد جداول مناوبات العمل في منافذ دخول الارساليات في تلك المنافذ ومختبراتها الحدودية.

وأشار إلى أن إجراءات الوزارة شملت التأكد من جاهزية المختبرات البيطرية في المنافذ الحدودية المختلفة إضافة الى المختبر المركزي في الشارقة وجاهزية كافة المستلزمات التشغيلية وتوفير منظومات الفحوص المخبرية البيطرية الحديثة بما يحقق انجاز الخدمات بأقل زمن ممكن، والقدرة على استيعاب أي زيادة متوقعة لعدد الارساليات وعدم تأخير الإفراج عن الإرساليات السليمة والمطابقة للشروط الصحية المطلوبة، لافتا إلى توفير الوزارة منظومات الفحص السريع المعتمدة لبعض الأمراض إلى جانب الفحوص المخبرية المعتمدة عالمياً لتشخيص وتأكيد سلامة الحيوانات من بعض الأمراض الحيوانية والواردة لمنافذ الدولة المختلفة على نطاق واسع الأمر الذي يختزل الزمن المطلوب لإجراء بعض الفحوص ويسهل الاجراءات ويوفر الجهد والوقت على المستوردين.

وبلغ إجمالي أعداد رؤوس الماشية المعدة للذبح التي استقبلتها منافذ الدولة بشكل عام منذ مطلع العام الجاري وحتى أمس 251 ألف رأس من الأغنام، و4972 رأس أبقار، و590 رأس من الجمال، ضمن 240 إرسالية. فيما بلغ إجمالي الكميات المستورد من الخضار والفواكه والتي استقبلتها المنافذ البرية للدولة فحسب خلال الفترة نفسها 128 الف طن تقريبا.