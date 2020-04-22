وقف خدمات النقل العام داخل مدن أبوظبي وخارجها اعتباراً من غدٍ

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي التابع لدائرة البلديات والنقل، إيقاف كل خدمات النقل العام بالحافلات داخل المدن وخارجها، بدءاً من يوم غدٍ الخميس، وحتى إشعار آخر، مع استثناء خدمة "حافلة عند الطلب" المجانية التي أطلقها المركز أخيراً للكوادر الطبية والعاملين في منشآت الرعاية الصحية عبر التطبيق الذكي “Abu Dhabi Healthcare Link”، وذلك تقديراً للجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر الطبية في التصدي لفيروس كورونا (كوفيد 19)، وبهدف توفير وسيلة نقل مجانية ومريحة وآمنة بين مساكنهم ومقار عملهم وتأمين عودتهم بعد انتهاء الدوام بكل سهولة ويسر.

وأوضح مركز النقل المتكامل أن تعليق حركة النقل بالحافلات العامة يهدف بالدرجة الأولى إلى الحفاظ على سلامة مستخدمي الحافلات، ويأتي ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية المتبعة والهادفة إلى احتواء فيروس كورونا ومنع انتشاره ودعم الجهود المبذولة للقضاء عليه نهائياً، وذلك بما يتطلبه من تعاون وتكاتف الجميع حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع.