بالفيديو: 44.5 ألفاً من مستحقي الضمان الاجتماعي يصلهم المير الرمضاني في مختلف أنحاء الدولة

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

بدأت وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بتوزيع المير الرمضاني على 44 ألفاً و500 أسرة من مستحقي الضمان الاجتماعي.

ويشمل المير الرمضاني توزيع مواد غذائية أساسية يتم توزيعها على المستحقين في مواقع عدة في مختلف أنحاء وإمارات الدولة.

وقام عدد من الموظفين في الهيئة بمساعدة مجموعة من المتطوعين بتجهيز شحنات المير الرمضاني التي تستهدف توفير مواد غذائية للأشخاص من ذوي الدخل المحدود في جميع إمارات ومناطق الدولة، والذي يتم سنوياً بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية وشركاء الوزارة في التنمية المجتمعية والتلاحم الإنساني.

وأكدت الوزارة أن توزيع المير الرمضاني سنوياً يعكس أسمى القيم الإنسانية لدى مجتمع دولة الإمارات، ويعلي الإحساس بالآخرين والمبادرة بفعل الخير، وتحقيق المشاركة الفاعلة بدافع من المسؤولية المجتمعية تجاه الأفراد والمجتمع، وذلك تحفيزاً لأسس مستدامة من العطاء والتكافل والتعاضد بين الفئات والشرائح المجتمعية كافة في شهر رمضان وعلى مدار العام.