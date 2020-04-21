إلغاء تصاريح الخيم الرمضانية في عجمان

المصدر: عجمان- الإمارات اليوم

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، عن إلغاء إصدار تصاريح الخيم الرمضانية والمجالس وموائد الإفطار لهذا العام، وذلك بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ويترجم هذا القرار توجيهات حكومة إمارة عجمان وجهود الدائرة الحثيثة في المساهمة بالحد من انتشار جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، كما سيترتب على مخالفي هذا القرار إجراءات حازمة وفقاً لقوانين الدولة التي تصب في المصلحة العامة.

وأكد مدير عام الدائرة عبدالرحمن محمد النعيمي، أن الدائرة أصدرت هذا القرار ضمن سلسلة إجراءات الحكومة وتدابيرها الوقائية للتصدي لهذه الجائحة التي يواجهها العالم، حيث يأتي إيقاف تصاريح الخيم الرمضانية والمجالس وموائد الإفطار ضمن إطار سعيها المتواصل وخططها الممنهجة لمواجهة الظروف الحالية بكفاءة وفاعلية، وسيتم التعاون مع الجهات المعنية واتخاذ كل ما يلزم من أجل أن يمضي شهر رمضان المبارك بسلام وأمان على جميع المسلمين، حيث تم التنسيق مع مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف بعجمان من أجل إيقاف إصدار تصاريح خيم إفطار الصائمين التي تتم إقامتها سنوياً خلال شهر رمضان.

وأضاف النعيمي، أن الدائرة ستنظم فرق عمل مؤهلة لتقوم بحملات تفتيشية ميدانية مكثفة وصارمة للتأكد من عدم قيام أية خيمة دون تصريح، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحق صاحب الخيمة وإزالتها فوراً، إلتزامناً منا بتطبيق توجيهات حكومة عجمان وقوانينها الخاصة بهذا القرار الرامي إلى ضمان السلامة العامة.

وأشار إلى أنه في حال رغبة أفراد المجتمع بالمشاركة في الأعمال الخيرية والتطوعية مثل توزيع وجبات الإفطار على الأسر المتعففة والمحتاجين فيجب التوجه إلى المؤسسات المعنية والجمعيات الخيرية الرسمية بالإمارة والمسؤولة عن تنظيم هذه الأعمال للتنسيق معها.