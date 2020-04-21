«زواج ميسر مدعوم» للصم في الإمارات والعالم العربي

المصدر: هنادي أبونعمة ■دبي

يصادف اليوم البدء بأسبوع الأصم العربي الـ45، تحت شعار «حق الأصم في زواج ميسر ومدعوم من مؤسسات المجتمع»، في وقت تجاوز فيه عدد أصحاب الهمم من الإعاقة السمعية المسجلين في بيانات وزارة تنمية المجتمع، وفقاً لإحصائية رسمية حصلت عليها «الإمارات اليوم» أكثر من 2600 شخص، مقابل ما يزيد على 350 مليون شخص يعانون الإعاقة السمعية على مستوى العالم، وفقاً لأحدث التقارير العالمية.

وكان أسبوع الأصم العربي انطلق بناءً على توصيات المؤتمر الثاني للاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصم، والذي انعقد في دمشق من 24 إلى 26 أبريل من عام 1974، ويحتفل بأسبوع الأصم العربي خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل من كل عام، حيث تنظم الجمعيات والمؤسسات الخاصة برعاية الصم في الوطن العربي تظاهرة إعلامية وحقوقية للتعريف بالصمم والوقاية منه، وللتوعية بحقوق الصم وقدراتهم وشتى أنواع مشكلاتهم.

ويأتي الاحتفال في أسبوع الأصم العربي هذا العام في وقت تواجه فيه الحكومات والدول في كل أنحاء العالم تحديات على أكثر من مستوى، لاسيما في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وحماية وتوعية الأفراد والمجتمعات بطرق الوقاية منه ومكافحته كوباء عالمي. وسارعت الإمارات منذ بداية انتشار الوباء عالمياً الى استخدام لغة الإشارة في نشر رسائل التوعية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا لضمان حماية الأشخاص الذين لديهم إعاقة سمعية، حيث توجهت ببث مواد مصورة بالفيديو تشرح لهم مخاطر الفيروس.

من جهتها، كشفت مدير إدارة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم في وزارة تنمية المجتمع وفاء حمد بن سليمان لـ«الإمارات اليوم»، أن عدد الذين لديهم إعاقة سمعية المسجلين في نظام بطاقة أصحاب الهمم في الوزارة وصل إلى 2626، حتى نهاية مارس الماضي، مشيرة الى أهمية وضرورة التسجيل في نظام البطاقة حتى تتمكن الوزارة والجهات المعنية من رصد احتياجات أصحاب الهمم من الفئات المختلفة وتقديم الخدمات المطلوبة لهم.