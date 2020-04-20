بالفيديو: الإمارات تجلي عدداً من رعاياها من القاهرة ‎

المصدر: احمد عابد - أبوظبي

في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) حول العالم، وحرصاً على سلامة المواطنين، قامت سفارة الدولة في القاهرة بإجلاء عدد من مواطني الدولة من جمهورية مصر العربية والتأكد من وصولهم بسلامة إلى أراضي الدولة.

وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي خالد عبدالله بالهول، أنه تم تغطية 43 دولة في عمليات الإجلاء التي تنفذها وزارة الخارجية تم من خلالها تنفيذ 86 عملية إجلاء جوية وبرية لمواطني دولة الإمارات ومرافقيهم حتى الآن وإجلاء ما يعادل 2286 شخص، كما وجاري العمل على 11 عملية إجلاء خلال الأيام القليلة القادمة مستهدفة 755 شخص.

وشدد وكيل الوزارة على حرص ومتابعة قيادة وزارة الخارجية والتعاون الدولي على سير العمل على أكمل وجه ضمن سلسلة من الإجراءات التي عملت بها الدولة منذ بداية الأزمة وحتى اليوم وذلك لضمان سلامة مواطني الدولة في الخارج وتسهيل الإجراءات اللازمة لإجلائهم إلى دولة الامارات، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث، وكافة الجهات المعنية داخل الدولة وخارجها.