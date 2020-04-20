«محمد بن راشد للأعمال الخيرية» تساهم بـ20 مليون درهم لدعم «حملة 10 ملايين وجبة»

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

قال مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية إبراهيم بو ملحة: إن «مساهمة المؤسسة في حملة 10 ملايين وجبة فرصة إنسانية للجميع لأنها تعكس الحرص على حياة الإنسان وكرامته في دولة الإمارات ومجتمعها، كما تترجم رؤية وفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي وجّه بإطلاقها في هذه الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم في مواجهة فيروس كورونا المستجد، لتوفير الاحتياجات الأساسية للإنسان؛ وفي مقدمتها الغذاء، باعتباره أولوية تتقدم على سواها، لأن فيه حفظ صحة الفرد وحياته وبقائه وصون كرامة المسكين والمحتاج».

ولفت إلى أن «حملة 10 ملايين وجبة تعكس واحدة من أكثر صور تلاحم المجتمع وتكافله وتعاضده كبنيان واحد في شتى الظروف، كما تشكل فرصة لإظهار المعدن الأصيل للمجتمع الإماراتي في كل فئاته.»

جاء ذلك عقب إعلان مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية مساهمتها بمبلغ 20 مليون درهم لدعم «حملة 10 ملايين وجبة»، أكبر حملة وطنية ومجتمعية لتقديم الدعم الغذائي للأفراد المحتاجين والأسر المتعففة في الدولة، والتي أطلقتها سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كإحدى المبادرات الهادفة للتصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الناجمة عن أزمة تفشي وباء فيروس كورنا العالمية (جائحة كوفيد-19).

وأضاف بوملحة: «هذه الحملة تشكل فرصة لكل الخيرين ومحبي البذل والعطاء للمساهمة بشكل عملي في جهود الاستجابة الفاعلة لتحدي فيروس كورونا المستجد ومساعدة الفئات الأكثر تأثراً بتداعياته، بحيث تفتح الباب أمام الجميع ليكونوا عوناً للمحتاجين وسنداً للمساكين بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، شهر التراحم والتكافل والعطاء.»

وأثنى المستشار على تبني سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، الحملة مشيراً إلى أن «سمو الشيخة هند بنت مكتوم واحدة من رموز العمل الإنساني في دولة الإمارات، وهذه المبادرة هي الأقرب إلى فكرها وقلبها، كونها قريبة من الناس وحريصة على مد يدها المعطاءة لكل طالب عون»، منوهاً بحرص سموها على إطلاق حملات مجتمعية هادفة تتلمس احتياجات الناس داخل الدولة وخارجها.

وأكد بو ملحة أن «دولة الإمارات الحريصة على مساندة القاصي والداني في الشدائد والملمات تشهد اليوم أكبر حملة وطنية من نوعها لإطعام الطعام وتوصيله إلى المحتاجين أو المتأثرين بتداعيات وباء كورونا المستجد»، لافتاً إلى أن «مساهمة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية في الحملة مادياً ولوجستياً يجسد رؤيتها في توفير الدعم والتمكين والسند لمستحقيه، وهذه المساهمة تكتسب أهمية مضاعفة في الظروف الراهنة لأنها تنبع من مسؤوليتها المؤسسية تجاه مجتمع الإمارات».

وإلى جانب مساهمتها المادية في الحملة المجتمعية الوطنية الأكبر من نوعها، تشارك مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية كإحدى الجهات الرئيسية المنفذة لحملة 10 ملايين وجبة، التي تنظمها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع «صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد-19».

وتتعاون المؤسسات والجهات المنظمة والمنفذة للحملة فيما بينها لتوفير شبكة دعم لوجستي وفني على امتداد الدولة، بحيث يتم تنسيق وتنظم كافة المهام والمسؤوليات بما في ذلك حصر الفئات الأكثر تضرراً في الأزمة الراهنة وتشكيل قاعدة بيانات للشرائح المحتاجة في المجتمع وصولاً إلى توزيع التبرعات والمساهمات التي تم جمعها وفق خطة متكاملة تتيح وصولها لمستحقيها بكفاءة وسرعة.

ويمكن لمختلف الشرائح المجتمعية والقطاعات في الدولة المساهمة في «حملة 10 ملايين وجبة»، من أفراد وشركات ومؤسسات ورجال أعمال وشخصيات مشهود لها بالعمل الإنساني، وذلك عبر التبرع النقدي لشراء وجبات طعام أو تقديم مساعدات عينية على شكل مواد غذائية وطرود تموينية، بحيث يتم إيصال الوجبات والطرود للمستحقين، من الأسر والأفراد، إلى أماكن تواجدهم، في مختلف أرجاء الدولة.

ويمكن التبرع عبر الموقع الإلكتروني 10millionmeals.ae، أو عن طريق إرسال رسائل نصية عبر الهاتف، أو عن طريق التحويلات المالية إلى الحساب المصرفي المخصص للحملة، أو عبر تواصل أصحاب التبرعات العينية على الرقم المجاني (8004006).