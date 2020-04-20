المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تطبيق

قال متعاملون إنه على الرغم من العدد الكبير للتطبيقات التي تتيح شراء المنتجات الغذائية إلكترونياً، إلا أنها تبقى غير فاعلة، نظراً إلى الضغط الكبير عليها في هذه الأوقات، إذ لا تتوافر فيها خانات زمنية بغرض توصيل المنتجات إلى المنازل.

تسهيلات

قال قراء إن شركة متخصصة في إدارة المباني السكنية التي يقطنون فيها منحتهم تسهيلات، تتمثل في إعادة جدولة الدفعات إلى أشهر لاحقة، لافتين إلى أن الشركة أبدت موافقتها على هذه الخطوة بعد أن كانت تتحفظ تجاهها سابقاً.

عزاب

لفت قراء إلى وجود تجمعات كبيرة لعزاب في منطقة الرميلة 1 بعجمان، وأن الكثيرين منهم يقومون بعمل مشاحنات في ما بينهم، من دون مراعاة لوجود ظرف صحي في العالم مرتبط بتفشي فيروس كورونا.

كمامة

لاحظ قارئ اشترى عبوة من الكمامات من إحدى الجمعيات التعاونية، أنها تعاني مشكلة في التصنيع، إذ إن الرباط الموصول بالكمامة ينقطع بسهولة.

كورنيش

لاحظ قارئ وجود تجمعات كبيرة بدأت تظهر على كورنيش الشارقة، وهو ما يشجع الكثيرين على الخروج من بيوتهم، على الرغم من أنه سلوك غير مستحب في هذه الظروف.

نظافة

لاحظ سكان في عجمان، قيام الجهات المختصة في دائرة البلدية والتخطيط، بتكثيف حملات النظافة بمختلف المناطق، منعاً لتكدس النفايات والأوساخ، حتى لا يؤدي ذلك إلى انبعاث روائح كريهة وتكاثر الذباب والحشرات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com