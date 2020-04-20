50 ألف درهم جائزة الاقتراح الرقمي لكشف «كورونا» وتعقبه

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية مسابقة «هاكاثون» تحت شعار #MBRUHacksCOVID-19، ضمن مبادراتها الرامية إلى التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتهدف المسابقة إلى تفعيل مشاركة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، في تطوير حلول مبتكرة تدعم الجهود الحكومية الرامية إلى احتواء انتشار الفيروس.

وأتاحت الجامعة فرصة المشاركة في «الهاكاثون»، الذي انطلق أمس ويستمر حتى 22 أبريل الجاري، بشكل فردي، أو جماعي من خلال تكوين الفرق، من أجل استقطاب أفضل الأفكار والمقترحات حول تطوير مختلف الابتكارات، مثل التطبيقات والبوابات الإلكترونية وتصميم الخدمات أو النماذج الأولية الرقمية، التي من شأنها المساعدة على كشف الفيروس وتعقبه.

وخصصت المسابقة جائزة نقدية قيمتها 50 ألف درهم للفريق الفائز، إلى جانب منحة «التأثير الوطني» التي تقدمها مبادرة «صندوق الوطن»، وقيمتها 25 ألف درهم، يحصل عليها أحد الحلول الفائزة.

ويركز «الهاكاثون» على خمس فئات من التحديات، هي: الاختبار والتعقب، والسلامة، والمجتمع، والتواصل، وسلسلة التوريد.

وتهدف المسابقة إلى دعم الحلول المبتكرة المتمحورة حول أفضل سُبل اختبار وتحديد موقع وتعقب الأشخاص المصابين بفيروس «كوفيد-19»، ووسائل الوقاية من هذا المرض، راهناً ومستقبلاً، فضلاً عن دعم الحلول الرامية إلى تفادي التأثيرات السلبية الاجتماعية والاقتصادية لهذا التحدي المؤقت، والاستراتيجيات المبتكرة المصممة للانتقال بسلاسة من حالة التباعد الاجتماعي إلى الحياة الاعتيادية، وستتولى لجنة تحكيم من مختصين في قطاعات مهمة تقييم الحلول المطروحة.

وتقتصر شروط المسابقة على انخفاض كلفة الحلول المقدمة، وسهولة تطويرها وملاءمتها للاستخدام اليومي.

وسجلت المنصة، في أول أيام إطلاقها، أكثر من 400 مشاركة في التحدي، وستقيّم الحلول وفق مجموعة من المعايير، منها الأثر في السكان، والجدوى الاقتصادية، والجهود اللازمة للتنفيذ، وتوافقها مع الجهود الرامية للتصدي لفيروس «كوفيد-19».

وأتاحت المسابقة للمشاركين التسجيل، سواء كمتسابقين أو موجهين، وستحظى الفرق المشاركة بثلاثة أيام لتصميم واختبار وتعديل الابتكارات التي توصلوا إليها.

ويتوجب عليهم تقديم النسخة النهائية من أعمالهم للجنة التحكيم على شكل مقطع فيديو، لمدة دقيقتين، باللغة الإنجليزية.

وسيحصل كُلّ فريق على فرصة التواصل مع الموجهين، من خلال مكالمات الفيديو التي يتم حجزها مسبقاً وتمتد لـ30 دقيقة، بناء على رصيدهم من المهارات ومدى ارتباطها بالحل الذي يعمل الفريق على تطويره.

«الهاكاثون» أطلقته جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، تحت شعار #MBRUHacksCOVID-19.

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مشاركة في التحدي سُجلت عبر المنصة في أول أيام إطلاقها.