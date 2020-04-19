طقس غائم وسحب ركامية وأمطار على فترات متباعدة حتى الأربعاء

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، يتزامن معه امتداد منخفض جوي علوي من الشمال الغربي، يعمل على تحرك السحب من الجنوب الغربي على مناطق متفرقة من الدولة، يتخللها بعض السحب الركامية الممطرة.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس حتى الأربعاء المقبل، غائماً جزئياً إلى غائم، مع سقوط أمطار على فترات متباعدة، خاصة على المناطق الغربية والساحلية والجزر، ثم تمتد على بعض المناطق الشمالية والشرقية، منوهاً إلى أن السحب تقل تدريجياً من ظهر الأربعاء.

وأوضح أن الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، خاصة على البحر ومع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية أحياناً، فيما يكون البحر متوسط إلى مضطرب الموج خاصة مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ونصح المركز الوطني للأرصاد بأخذ الحذر أثناء قيادة المركبات خلال سقوط الأمطار والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتدني الرؤية الأفقية.

وتشهد مدينة أبوظبي سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة.