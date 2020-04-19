سفير الدولة في الهند: ‏30 مليون حبة "هيدروكسي كلوروكين" تصل الإمارات لعلاج "كورونا"

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

كشف سفير الإمارات لدى الهند، الدكتور أحمد البنا، أنه ستصل اليوم شحنة دواء "هيدروكسي كلوروكين" من الهند، والتي تبلغ 5.5 ملايين حبة، حيث تم شحنها من مدينتي مومباي وبنجلور اليوم، فيما ستصل خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة بقية الكمية التي تبلغ 30 مليون حبة، والتي وافقت الحكومة الهندية على تصديرها للإمارات. ولفت إلى ان سفارة الإمارات، تقوم بمتابعة تصدير بقية الطلبيات خلال الثلاثة أسابيع المقبلة، منوهاً بالعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين، والتي كان لها الأثر في صدور الموافقة السريعة وخلال وقت قياسي على تصدير طلبيات هذا الدواء إلى الإمارات.

في سياق متصل، كشف سفير الدولة لدى الهند، أحمد البنا، أنه سيتم البدء في إجلاء المواطنين الموجودين في الهند، والبالغ عددهم 118 مواطناً، في الـ20 من الشهر الجاري، لافتاً في تصريح لـ"علوم الدار" إلى أن هناك عدداً من المواطنين علقوا في بعض المدن الهندية، التي كانوا موجودين فيها للسياحة والعلاج وغيرها، وذلك بعد تعليق حركة الطيران والقطارات ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا. ولفت إلى أن هناك خطة للبدء في إجلاء المواطنين غداً الإثنين، حيث ستكون الدفعة الأولى على مجموعتين من مدينتي مومباي ودلهي، ثم الدفعة الثانية يوم 22 من أبريل الجاري، من مدينة حيدر أباد وكوتشي في مدينة كيرلا.