اعتماد أسماء 500 مواطن من مستحقي الدعم السكني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أسماء 500 مواطن من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة 401 مليون درهم، توزّعت ما بين 321 قراراً من فئة القروض و79 من فئة المنح و100 قرار من فئة قرار سريع.

جاء ذلك، أمس، خلال ترؤس وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، اجتماع مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان الرابع لعام 2020 عن بُعد.

وأكد النعيمي أن خدمة المواطنين لن تتوقف في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم، وأن حكومة دولة الإمارات تجني اليوم ثمار جهود سنوات من تعزيز استخدام التكنولوجيا والخدمات الذكية ورؤية دولة الإمارات الثاقبة للمستقبل، والتي مكنتها من تجاوز جميع التحديات والعقبات.

وفي سياق أجندة اجتماع مجلس إدارة البرنامج الرابع لعام 2020، اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان قرارات الدعم السكني على أن تمدد فترة الاستفادة من القرار إلى ما بعد الانتهاء من أزمة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، حيث تم اعتماد عدد من الإجراءات لضمان عدم تأثر المستفيدين من قرارات الدعم السكني بمترتبات الأزمة.

وصرح النعيمي: «ندرك تماماً ما تمر به الدولة والعالم لمواجهة انتشار الفيروس ووجود الإجراءات الاحترازية وبرنامج التعقيم الوطني الذي ينظم الحركة ويحد من ساعات التنقل، لذا فقد قمنا في (زايد للإسكان) بمراعاة كل هذه الظروف لضمان عدم تأثر المستفيدين خلال المرحلة الراهنة، إلى حين تمكنهم من استكمال إجراءات رحلة الاستقرار السكني ابتداء من التصميم وانتهاء بالتشطيبات والانتقال للمسكن الجديد».

وسيرسل البرنامج رسائل نصية للمستفيدين على دفعات من كل فئة على حدة، توضّح فيها آلية الاستفادة من الدعم السكني لمساعدة المستفيدين على الانتهاء من الإجراءات المرتبطة، للاستفادة من الدعم السكني في ظل الظروف الراهنة.

كما اطلع المجلس على قرار بشأن تنظيم العمل في المشروعات المتأثرة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي يجيز للبرنامج الموافقة على تمديد تنفيذ المشروعات بما يغطي المدة الناتجة عن الإجراءات الاحترازية المتخذة بالدولة للحد من انتشار الفيروس، سواء كان ذلك بناء على طلب المتعاقد معه على تنفيذ المشروع المقاول أو الاستشاري المشرف على التنفيذ، أو بناء على الموردين للمواد الداخلة في تنفيذ المشروعات الإسكانية، أو بناء على تقدير البرنامج.

واستعرض خلال الاجتماع خريطة مجموعة من الأراضي الممنوحة للبرنامج لإنشاء أحياء سكنية جديدة ضمن الخطط المستقبلية للبرنامج، والبدء بالإجراءات المرتبطة بتخطيطها حسب الإجراءات المتبعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في كل من رأس الخيمة والشارقة والفجيرة، حيث سيضم المشروع السكني الجديد في منطقة بطين السمر بإمارة رأس الخيمة 1000 مسكن، فيما سيضم المشروع الجديد في منطقة خورفكان بإمارة الشارقة 365 مسكناً، وسيضم الحي السكني الجديد في منطقة دبا الفجيرة على ما يُقارب 456 مسكناً.

إلى ذلك، اطلع المجلس على التوصيات المرتبطة بقرارات المستفيدين من قرارات الدعم السكني، بناء على اتفاقيات التعاون بين البرنامج والجهات الأخرى المعنية بالدعم السكني، وعلى إحصائية القرارات والمشروعات وإحصاءات الصرف في النصف الأول من عام 2019.

«أثاثي اختياري»

اطلع مجلس إدارة البرنامج الرابع لعام 2020 على مستجدات التنسيق مع المعنيين بخصوص البناية السكنية في إمارة الفجيرة، وعلى مبادرة «أثاثي اختياري» التي نفّذها مجلس شباب برنامج الشيخ زايد للإسكان ووزارة تطوير البنية التحتية، وهي خدمة تُعنى بتأثيث مساكن المواطنين في مشروعات الأحياء السكنية بالتعاون مع القطاع الخاص، تلبيةً لاحتياجات الأسرة المواطنة وتحقيق الاستقرار السكني بعد استلام المسكن مباشرة وفي أسرع وقت ممكن وبأقل كُلفة وبما يفوق تطلعات المواطنين في مسكن العمر.