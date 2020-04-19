582 منحة أرض سكنية للمواطنين في الشارقة

المصدر: الشارقة – الإمارات اليوم

وافقت لجنة تخصيص الأراضي في إمارة الشارقة على 582 طلب منحة أرض سكنية للمواطنين بإمارة الشارقة، فيما اعتذرت عن 69 طلباً، لعدم استيفاء الشروط، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد أخيراً عن بُعد، بحضور رئيس اللجنة وليد بن فلاح المنصوري، وعدد من أعضائها.‬

وقال المنصوري: إن «اللجنة قرّرت الموافقة على 582 قطعة أرض لمواطنين في مناطق مختلفة في الإمارة (مدينة الشارقة، المنطقة الوسطى، المنطقة الشرقية، كلباء، خورفكان، دبا الحصن، الحمرية)، والتي استوفت المتطلبات الخاصة بمنح الأراضي في الإمارة، واعتذرت عن 69 طلباً لعدم استيفاء شروط التخصيص».

وأوضح أن الظروف الراهنة لم تمنع أو تعطل عمل اللجنة في مناقشة طلبات منح الأرض المقدمة من مواطني الشارقة، وأن اللجنة وضعت خطة عمل مرنة تسمح لها بمتابعة العمل عن بُعد، ومناقشة جميع الأعمال الخاصة وإنجاز بحث ومناقشة الطلبات المقدمة في أوقاتها المحددة وطبقاً للخطة الموضوعة. وأضاف أنه سيتم تسليم الموافقات على طلبات منح الأرض إلى الإدارات المختصة بدائرة التخطيط والمساحة في الشارقة، والتي ستبدأ إجراءات تخصيص الأراضي للمستحقين والتواصل معهم فور الانتهاء من عمليات المسح للمناطق السكنية، وفقاً للإجراءات المتبعة.