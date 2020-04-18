«زايد للإسكان» يعتمد أسماء 500 مواطن من مستحقي الدعم السكني بقيمة 401 مليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أسماء 500 مواطن من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة 401 مليون درهم توزعت ما بين 321 قراراً من فئة القروض و79 من فئة المنح و100 قرار من فئة قرار سريع، تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، اجتماع مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان الرابع لعام 2020 عن بُعد.

وأكد النعيمي على أن خدمة المواطنين لن تتوقف في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم وأن حكومة دولة الإمارات تجني اليوم ثمار جهود سنوات من تعزيز استخدام التكنولوجيا والخدمات الذكية ورؤية دولة الإمارات الثاقبة للمستقبل والتي مكنتها من تجاوز جميع التحديات والعقبات.

وأضاف النعيمي نجتمع اليوم عن بُعد ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة لمواجهة فيروس كوفيد 19، ونأكد على أن سعادة المواطنين أولوية وسنستمر في تقديم كافة الخدمات لمتعاملينا بعد اعتماد مجموعة من المحفزات لضمان استمرارية تقديم جميع الخدمات الإسكانية بسرعة وبكل انسابية ويُسر بما يحقق تطلعات وطموحات المتعاملين.

وفي سياق أجندة اجتماع مجلس إدارة البرنامج الرابع لعام 2020، اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان قرارات الدعم السكني على أن تمدد فترة الاستفادة من القرار إلى ما بعد الانتهاء من أزمة تفشي فيروس كورونا «كوفيد 19»، حيث تم اعتماد عدد من الإجراءات لضمان عدم تأثر المستفيدين من قرارات الدعم السكني بمترتبات الأزمة.

وقال النعيمي: «ندرك تماماً ما تمر به الدولة والعالم لمواجهة انتشار الفيروس ووجود الإجراءات الاحترازية وبرنامج التعقيم الوطني الذي ينظم الحركة ويحد من ساعات التنقل، لذا فقد قمنا في (زايد لإسكان) بمراعاة كل هذه الظروف لضمان عدم تأثر المستفيدين خلال المرحلة الراهنة إلى حين تمكنهم من استكمال إجراءات رحلة الاستقرار السكني ابتداء من التصميم وانتهاء بالتشطيبات والانتقال للمسكن الجديد».

الجدير بالذكر أن البرنامج سيقوم بإرسال رسائل نصية للمستفيدين على دفعات من كل فئة على حدة توضّح فيها آلية الاستفادة من الدعم السكني لمساعدة المستفيدين في الانتهاء من الإجراءات المرتبطة للاستفادة من الدعم السكني في ظل الظروف الراهنة.

كما اطلع المجلس على قرار بشأن تنظيم العمل في المشروعات المتأثرة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والذي يجيز للبرنامج الموافقة على تمديد تنفيذ المشروعات بما يغطي المدة الناتجة من الإجراءات الاحترازية المتخذة بالدولة للحد من انتشار الفيروس سواء كان ذلك بناء على طلب المتعاقد معه على تنفيذ المشروع المقاول أو الاستشاري المشرف على التنفيذ أو بناء على الموردين للمواد الداخلة في تنفيذ المشاريع الإسكانية أو بناءعلى تقدير البرنامج.

واستعرض خلال الاجتماع خارطة مجموعة من الأراضي الممنوحة للبرنامج لإنشاء أحياء سكنية جديدة ضمن الخطط المستقبلية للبرنامج والبدء بالإجراءات المرتبطة بتخطيطها حسب الإجراءات المتبعة بالتنسيق مع الجهات المعنية في كل من رأس الخيمة والشارقة والفجيرة، حيث سيضم المشروع السكني الجديد في منطقة بطين السمر بإمارة رأس الخيمة على 1000 مسكن فيما سيضم المشروع الجديد في منطقة خورفكان بإمارة الشارقة على 365 مسكناً وسيضم الحي السكني الجديد في منطقة دبا الفجيرة على ما يُقارب 456 مسكناً.

واطلع المجلس على مستجدات التنسيق مع المعنيين بخصوص البناية السكنية في إمارة الفجيرة، وعلى مبادرة «أثاثي اختياري» التي نفّذها مجلسي شباب برنامج الشيخ زايد للإسكان ووزارة تطوير البنية التحتية، وهي خدمة تُعنى بتأثيث مساكن المواطنين في مشاريع الأحياء السكنية بالتعاون مع القطاع الخاص تلبيةً لاحتياجات الأسرة المواطنة وتحقيق الاستقرار السكني بعد استلام المسكن مباشرة وفي أسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة وبما يفوق تطلعات المواطنين في مسكن العمر.

إلى ذلك، اطلع المجلس على التوصيات المرتبطة بقرارات المستفيدين من قرارات الدعم السكني بناء على اتفاقيات التعاون بين البرنامج والجهات الأخرى المعنية بالدعم السكني وعلى إحصائية القرارات والمشاريع وإحصائيات الصرف في النصف الأول من العام 2019.