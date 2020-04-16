فتح باب التطوع لدعم الجهود الوطنية ضد «كوفيد 19»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انطلقت فعاليات الحملة الوطنية «الإمارات تتطوع»، التي أعلنت عنها اللجنة الوطنية العليا لتنظيم التطوع خلال الأزمات، والهادفة إلى توحيد الأنشطة التطوعية على مستوى الدولة، وتعزيز التكامل والتعاون بين القطاعات الحكومية والخاصة كافة، ومشاركة المجتمع ضمن سياق تأكيد التلاحم والتعاون في الإمارات، ودعم الجهود الوطنية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتستهدف الحملة الوطنية دعم جهود المتطوعين على مستوى الدولة، وتسخير خبرات ومهارات ومواهب أفراد المجتمع، وإشراكها في عملية التطوع من خلال نوعين من التطوع هما الميداني والافتراضي، وضمن منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعي في الدولة خلال الأزمات.

وتسعى الحملة، خلال المرحلة الحالية، لاستقطاب أصحاب الخبرة والمهارات من الكادر الطبي ضمن هذه التخصصات: طبيب عام في جميع المجالات، طبيب نفسي، تمريض بجميع المجالات، أطباء متقاعدون من جميع التخصصات، طلبة من مختلف التخصصات الطبية، وأي شخص لديه شهادات تدريبية في الإسعافات الأولية أو الاستجابة لحالات الطوارئ.

وتتيح الحملة التطوع الافتراضي من خلال فرص تطوع عند بُعد لمختلف أفراد المجتمع، تُمكّنهم من المساهمة في الحملة من خلال تقديم خبراتهم ومهاراتهم الخاصة من منازلهم، للحفاظ على سلامتهم، من خلال المنصة الوطنية للتطوع «متطوعين.إمارات» volunteers.ae.

ويتاح للجميع المشاركة في التطوع الافتراضي من عمر 14 عاماً في مجالات «خدمة الجهات المختلفة».

وبالنسبة للمتخصصين فإن المطلوب في التطوع الافتراضي متطوعون لتقديم دورات وورش عمل في مجالات مختلفة لجميع الأعمار، مثل الرياضة والفن واللغات والصحة والتصدي لـ «كورونا» وسواها، إضافة إلى متخصصين في الصحة النفسية، وفي التعامل مع كبار المواطنين، ومدربين محترفين معتمدين.

كما تتوافر للمتطوعين فرصة التطوع في مركز الاتصال الذي يعتبر متاحاً للجميع، مع منح الأولوية للمتخصصين في خدمة المتعاملين والمتحدثين لغات مختلفة، في حين أن التطوع العام مفتوح للجميع، مواطنين ومقيمين، من عمر 14 عاماً فما فوق.

كما تتيح الحملة المجال لأفراد المجتمع مواطنين ومقيمين للتطوع ورفد قوى العطاء الميدانية والمساهمة في الجهود المبذولة للتصدي لتداعيات «كورونا» من خلال التطوع الميداني على أرض الواقع، ومساندة بعض الفئات المجتمعية، خصوصاُ في مراكز المسح الوطنية لفحص «كوفيد-19» عن طريق المركبة، بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية – صحة، ومساندة الحجر الصحي – صحة أبوظبي، ومركز الاتصال «استجابة» في صحة أبوظبي، ومركز اتصال دائرة الصحة بأبوظبي «تكاتف»، إضافة إلى التطوع في المستشفى الميداني لهيئة الصحة بدبي، والتطوع بتقديم الدعم الطبي في دبي، وتقديم الدعم في المطارات والمنافذ في دبي، والتطوع لدعم المنشآت الصحية في الشارقة وعجمان، والتطوع لمساندة جهود القائمين على الحجر الصحي في أم القيوين، و«تكاتف.. للتصدي لفيروس كورونا المستجد» بدعم المنشآت الصحية بالفجيرة، إضافة إلى التطوع في الفحوص الطبية بالفجيرة، ودعم جهود المدينة الإنسانية بالفجيرة.

وأكدت وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، أهمية العمل التطوعي الذي يعد في هذه الظروف الاستثنائية واجباً وطنياً، لابد أن نؤديه في إطار المسؤولية الشخصية والوطنية والأخلاقية، وفي سياق رد جميل الوطن، مشيرة إلى أن الأزمات تتلاشى والتحديات تزول، ويبقى الإخلاص عالقاً في ذاكرة الوفاء للوطن والانتماء للإنسانية، وهو ما يدوّنه العمل التطوعي لأصحابه في سجلات يحفظها التاريخ لهم وللأجيال من بعدهم.

ودعت جميع فئات المجتمع، وأصحاب الاختصاص من الكادر الطبي تحديداً، إلى المبادرة في تقديم خبراتهم ومهاراتهم دعماً للجهود الجبارة التي تبذلها الفرق الوطنية في التصدي لانتشار فيروس «كورونا»، مؤكدة أن الحملة جاءت لتأكيد مبدأ دعم الإنسان للإنسان، سواء كان للمتطوع نفسه أو لمن يحتاج إلى مساعدة.

عشرات الفرص

قال مدير عام الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث، عبيد الحصان الشامسي، إن المتطوعين قادرون على تأدية دور لا يقل أهمية عن الدور المحوري الذي تؤديه الفرق الطبية والصحية في الميدان، تحت مظلة دعم ومتابعة مواتية لتحقيق أفضل النتائج، ونحن بدورنا نسعى لتوفير كل الدعم الممكن للمتطوعين الميدانيين والافتراضيين.

ولفت الشامسي إلى وجود عشرات فرص التطوع الميدانية في اختصاصات طبية وصحية ومجتمعية عامة على مستوى إمارات الدولة، وبإمكان كل من لديه القدرة والإرادة لمنح الوطن شيئاً من مهاراته وخبراته انتقاء الفرصة المواتية للانضمام إلى الجنود الميدانيين الذين يواصلون العمل والأمل معاً، للقضاء على فيروس «كورونا».

- «التطوع العام مفتوح للمواطنين والمقيمين من عمر 14 عاماً فما فوق».

- «منصة وطنية إلكترونية لتوفير الفرص المتاحة للتطوع على مستوى الدولة».

- «فرص للتطوع من المنازل من خلال تقديم دورات وورش عمل مختلفة».