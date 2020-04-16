بلدية عجمان تحصد «آيزو استمرارية الأعمال»

المصدر: عجمان- الإمارات اليوم

حصدت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، معيار استمرارية الأعمال للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث (آيزو استمرارية الأعمال AE/SCNS/NCEMA 7000:2015)، إذ تعتبر أولى الدوائر الحكومية على مستوى البلديات الحاصلة على هذا الإنجاز.

ويأتي هذا النجاح بعد اجتياز الدائرة لجميع مراحل عملية التدقيق من قبل الشركة المانحة للشهادة، ونتيجة لتضافر الجهود وتعاون جميع الإدارات وفرق العمل لتتمكن الدائرة وفي وقت قياسي من تحقيق هذا الإنجاز.

وأكد مدير عام الدائرة، ورئيس لجنة استمرارية الأعمال عبد الرحمن محمد النعيمي، أن الدائرة أثبتت قدرتها على ضمان استمرارية تقديم خدماتها وواجبتها تجاه مجتمع عجمان بكفاءة عالية وجهوزية متكاملة، خصوصاً في ظل أزمة وباء كورونا، والذي يشهدها العالم، حيث تعاملت مع الحوادث المفاجئة عبر إعداد الخطط والتجهيزات المدروسة والمنسقة مسبقاً وتدريب كوادرها المؤهلة على جميع السيناريوهات وتوزيع الأدوار والمسؤوليات على موظفيها.

وأضاف: "استعدت الدائرة مبكراً للتعامل مع هذه الجائحة، واتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المناسبة، ونفذت بكفاءة خططها لمواجهة تحديات المستقبل، إضافة لتفعيل نظام العمل عن بُعد لا سيما لفئات كبار السن والفئات الأكثر تعرضاً لخطر الإصابة، مما أظهر مدى مرونة عمل المنظومة وقدرتها على التكيف مع التطورات المختلفة وتطبيقها للإجراءات الاستباقية التي وضعتها لضمان مواصلة تحقيق أهدافها وتحدي كافة الصعاب".

من جهته، قال مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالدائرة، ومدير لجنة استمرارية الأعمال راشد بني هاشم: «تم تدريب وتأهيل موظفي الدائرة من خلال تنفيذ دورات تدريبية متخصصة ومحترفة وفقاً لمواصفات شهادات الآيزو المعتمدة عالمياً، إضافة إلى تدريبهم على إعداد وتطبيق السيناريوهات التي تتناسب مع تمارين ضمان استمرارية الأعمال للتمكن من التصدي لهذا الوباء وإدارته بحرفية عالية وتفادي تداعياته الخطيرة على المستويات كافة، وضمان تقديم الخدمات لمتعاملينا وسكان الإمارة تحت أي ظرف من الظروف».