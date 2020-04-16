%55.5 انخفاضاً في إصابات الحوادث المرورية برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

سجلت شرطة رأس الخيمة انخفاضاً في الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية بنسبة 55.5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، منذ انطلاقة برنامج التعقيم الوطني في 26 من مارس الماضي حتى 10 من أبريل الجاري، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، إن نسبة انخفاض الحوادث البسيطة بلغت 54.5%، كما بلغ انخفاض الحوادث التي تسفر عن إصابات 50%، إضافة إلى انخفاض الإصابات المرورية 55.5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأكد ضرورة تقيد السائقين ومستخدمي الطرق بالقوانين والارشادات والتوجيهات الرامية للحفاظ على سلامتهم وسلامة أفراد أسرهم، وحمايتهم من أي مخاطر.

وأضاف أنه يجب على أفراد المجتمع الالتزام والتحلي بالمسؤولية والبقاء في منازلهم، متابعاً أن البقاء في المنازل يسهم في تقييد الحركة المرورية، وتقليل أعداد المركبات في الطرق بشكل شبه كامل طيلة ساعات برنامج التعقيم الوطني.

ولفت إلى أهمية الجهود التي تبذلها الإدارات والأقسام المختصة في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لتأمين سلامة الجمهور وخفض أعداد الحوادث المرورية.