بالفيديو.. بن طوق يدير خط المسارات في مركز المسح من فوق كرسيه المتحرك

المصدر: مصباح أمين - أم القيوين

يعد المواطن عبدالله سيف بن طوق، من إمارة أم القيوين، المتطوع الوحيد من أصحاب الهمم في مركز المسح الوطني، حيث يقوم بدور المسؤول عن تنظيم مسارات دخول وخروج المركبات من فوق كرسيه المتحرك دون أن يواجه أي صعوبات في تنظيم عمله.



وقال بن طوق، لـ"الإمارات اليوم"، إنه لبى نداء الوطن من أجل التطوع في مركز المسح الوطني في أم القيوين، بهدف المشاركة في التطوع والقيام بدور فعال وإيجابي تجاه الوطن وأفراد المجتمع.



وأوضح أنه لا يوجد ما يعيق أصحاب الهمم عن القيام بدورهم في التطوع أو القيام بالمسؤولية الوطنية المترتبة عليهم في خدمة الوطن والمواطنين والمقيمين في المراكز الوطنية الطبية، ولفت إلى أنه يقوم بتنظيم دخول وخروج المركبات في المسارات المحددة لها داخل مركز المسح وفقاً للآليات المعتمدة.



وأضاف أنه فور وصول المركبات إلى المركز يتم التأكد من الفئات المستثناة من الرسوم وهي: كبار المواطنين وأصحاب الهمم والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث يتم وضع لاصق أخضر اللون على المركبة للإشارة بأنها معفاة من الرسوم من أجل تسهيل إجراءات التسجيل والمسح الطبي.



وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع الفريق من أجل وضع لاصق أصفر اللون على المركبات التي دفعت رسوم الفحص عبر التطبيق الذكي لشركة صحة، والسماح لها بالدخول للمركز عبر مسارات محددة، من أجل تسهيل التسجيل والفحص لكل فئة.



وأوضح أنه يعمل من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة السادسة مساء في مركز المسح الوطني، كما أنه بصدد المشاركة في البرامج الرمضانية التي تطلقها الجمعيات الخيرية والمؤسسات الرسمية في الإمارة، لافتاً إلى أن حبه للتطوع نابع من انتمائه للوطن ولأهمية المشاركة في جميع الأعمال التطوعية.