بلدية دبا الفجيرة تغلق صالونين و3 مطاعم مخالفة لإجراءات الوقاية

المصدر: سمية الحمادي - دبا الفجيرة

أغلقت بلدية دبا الفجيرة صالونين للنساء وثلاثة مطاعم لعدم التزامها بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، بعدما رصدت عدداً من المخالفات للاشتراطات الصحية، وسوء تداول الأغذية داخل المطعم مع سوء التخزين.

ونفذت البلدية 110 جولات على المحال خلال الأسبوع الماضي، بهدف التأكد من التزام المنشآت بإجراءات النظافة والتعقيم المستمر، واستيفائها جميع الاشتراطات الصحية واتباع القوانين، وكذلك التزامها بما تفرضه البلدية من إجراءات قانونية.

وخالفت البلدية أربع منشآت غير ملتزمة بتطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، منها تنظيف وتعقيم الأدوات المستخدمة، وعدم ارتداء الكمامات والقفازات، واستقبال زبائن داخل المحل.

وأفاد مدير عام البلدية، المهندس حسن سالم اليماحي، بأن البلدية حريصة على إلزام أصحاب المنشآت بالإجراءات الوقائية، وعلى أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الحكومة.