الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى إثيوبيا لدعمها في مكافحة فيروس كورونا

المصدر: أبوظبي - وام

أرسلت دولة الإمارات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية طائرة تحمل 33 طنًا من الإمدادات الطبية إلى إثيوبيا لمساعدة نحو 33 ألفا من العاملين في القطاع الطبي، وشملت الشحنة 15 طنا مقدمة من دولة الإمارات لأثيوبيا ونحو 3 أطنان مقدمة من الدولة لمنظمة الاتحاد الافريقي و15 طنا مقدمة من منظمة الصحة العالمية لدعم إثيوبيا ودول أفريقية أخرى في مواجهة فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/.

وتأتي هذه المبادرة في إطار تعاون دولة الإمارات مع عدد من الدول من أجل تعزيز الجهود العالمية للحد من انتشاره.

وقال سفير دولة الإمارات لدى إثيوبيا محمد سالم الراشدي " تلتزم دولة الإمارات بنهج إنساني يدعم الإغاثة الطارئة في الدول التي تحتاج إليها. ومن خلال شراكتنا مع منظمة الصحة العالمية، نفخر بتيسير إيصال هذه المساعدات الضرورية إلى إثيوبيا دعما منا للجهود التي تبذلها لاحتواء فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/".

وأضاف «إن هذه المساعدات ستمكن الكوادر الطبية من أداء واجبها في مكافحة انتشار الفيروس في البلاد»، مؤكداً وقوف دولة الإمارات وقيادتها إلى جانب شعب إثيوبيا وكافة شعوب العالم للتغلب على هذه الأزمة الإنسانية.

من جهتهما أشاد كل من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، ومدير إدارة عمليات الطوارئ في المنظمة ريك برينان بالجهود الإنسانية والإغاثية لدولة الإمارات في مكافحة فيروس "كورونا المستجد"، من خلال دعمها المتواصل للدول في مواجهة هذا الوباء.

وأعربا عن شكرهما على الدعم المستمر لجهود دولة الإمارات والتسهيلات التي قدمتها لتيسير عملها من أجل مكافحة فيروس كورونا في عدد من البلدان.