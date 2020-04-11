«اقتصادية أم القيوين» تحث الجهور على عدم طلب الخدمات المنزلية للصالونات

المصدر: مصباح أمين-أم القيوين

دعت دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين بالامتناع عن طلب الخدمات المنزلية للصالونات النسائية والرجالية ضمن الإجراءات الوقائية وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة، وكانت «الإمارات اليوم» رصدت رسائل نصية موجهة من صالونات حلاقة ومراكز تجميل، إلى الزبائن، عبر تطبيق «واتس أب»، تفصح فيها عن إمكان طلب خدمة حلاق، أو كوافيرة، إلى منازلهم، بعد إرسال عنوان الراغبين منهم في «الحصول على الخدمة» عبر التطبيق نفسه.

وانتشرت الظاهرة تحت مسمى حلاق «دليفري» للرجال وكوافيرة «دليفري» للنساء، بعد قرار إغلاق الصالونات ومراكز التجميل، احترازياً، لمكافحة فيروس «كورونا».

وحذر طبيبان من خطورة انتقال الفيروس إلى داخل المنازل في حال توجه الحلاق أو الكوافيرة إليها، لافتين إلى تزايد احتمالات حدوث الإصابة في حال اختلاطهما مع أكثر من زبون، كما حذرت محامية من أن «هذه النوعية من العروض تعتبر مخالفة لقرارات الدولة، وتعتبر تحريضاً على عدم الانقياد للقوانين، أو تحسّن أمراً يعد جريمة».