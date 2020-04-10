الإمارات تقدّم 200 طن مساعدات طبية وعينية إلى 16 دولة

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

قدّمت دولة الإمارات مساعدات طبية وصحية وعينية إلى 16 دولة، في إطار المبادرات التي تنفذها الدولة بتوجيهات القيادة للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث وصلت يد العون إلى أنحاء كثيرة من العالم شملت التعاون مع منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى تزويد عدد من الدول، من بينها الصين وإيران وأفغانستان وباكستان وسيشل، بالمواد الطبية اللازمة ومواد الإغاثة والضروريات، وكل أشكال الدعم لتجاوز هذه الأزمة.

وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية الدولية، سلطان الشامسي، إن «الإمارات قدمت مساعدات لـ16 دولة، وبلغ حجمها نحو 200 طن يستفيد منها 100 ألف طبيب وطبيبة حول العالم».

وأكد الشامسي في تصريح بثه برنامج «علوم الدار» أن «الدولة لم تتوانَ في تقديم الدعم والمساعدات، خصوصاً للدول المتضررة من انتشار فيروس كورونا، حيث شملت المساعدات العينية والمستلزمات الطبية والصحية الضرورية جداً خلال هذه المرحلة»، مشيراً إلى أن «الهدف من المساعدات تمكين الكوادر الطبية والمستشفيات في الدول التي تعاني وجود أطقم صحية ضعيفة، لدعمها في مواجهة فيروس كورونا».

وأرسلت دولة الإمارات، الأسبوع الماضي، طائرة مساعدات تحمل 10 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى إيطاليا يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي.

وتأتي المبادرة في إطار تعاون الإمارات مع الدول التي تشهد تفشي فيروس كورونا المستجد، ومن أجل تعزيز الجهود العالمية للحد من انتشاره.

وقال سفير الدولة لدى إيطاليا، عمر عبيد الشامسي، إن الإمارات التزمت منذ تأسيسها بنهج العطاء للدول والشعوب في المحن والأزمات، وقد أكدت أزمة فيروس كورونا المستجد ثبات هذا النهج وفاعليته، وتجلى ذلك في الجهود التي قامت بها في عدد من الدول التي انتشر فيها الوباء، والتي تعكس أصالة النهج الإنساني في السياسة الإماراتية التي لطالما وقفت قيادةً وشعباً إلى جانب الدول والشعوب في الأوقات الصعبة.

وأضاف أن هذه المساعدات تأتي في إطار المبادرات التي تقوم بها دولة الإمارات بتوجيهات من القيادة للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث وصلت يد العون إلى أنحاء كثيرة من العالم شملت التعاون مع منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى تزويد عدد من الدول، من بينها الصين وإيران وأفغانستان وباكستان وسيشل، بالمواد الطبية اللازمة ومواد الإغاثة والضروريات، وكل أشكال الدعم لتجاوز هذه الأزمة.

وأرسلت دولة الإمارات، أخيراً، طائرتَي مساعدات، واحدة إلى كولومبيا، وأخرى إلى كازاخستان، يستفيد منهما عشرات الآلاف من العاملين في القطاع الطبي في البلدين، حيث أرسلت طائرة مساعدات تحمل 10 أطنان من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية إلى كولومبيا، يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي، لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقال سفير الدولة لدى كولومبيا، سالم راشد العويس، إن «هذه المساعدات ستمكن الكوادر الطبية من أداء واجبها في مكافحة انتشار الفيروس في البلاد»، مؤكداً وقوف دولة الإمارات وقيادتها إلى جانب شعب كولومبيا، وكل شعوب العالم للتغلب على هذه الأزمة الإنسانية.

ووصلت الطائرة الأخرى إلى كازاخستان محملة بـ13 طناً من مختلف المستلزمات الطبية والوقائية، يستفيد منها نحو 10 آلاف من العاملين في القطاع الطبي، لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وأرسلت الإمارات، في منتصف مارس الماضي، طائرتَي مساعدات تحملان إمدادات طبية ومعدات إغاثة إلى إيران، لدعمها في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وحملت الطائرتان أكثر من 32 طناً من الإمدادات، بما في ذلك القفازات والأقنعة الجراحية ومعدات الوقاية.

وفي الثالث من مارس الماضي أرسلت الإمارات طائرة حملت 7.5 أطنان من الإمدادات الطبية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، كما حملت معها خمسة خبراء من منظمة الصحة العالمية لمساعدة 15 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية.

- المساعدة الإماراتية تمكّن 100 ألف طبيب وطبيبة من مواجهة «الوباء».