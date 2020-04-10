4 شروط لحصول الموظف الاتحادي على «إجازة استثنائية»

المصدر: أمين الجمال - دبي

أفاد مكتب الاتصال لحكومة الإمارات بأن قرار «الإجازة الاستثنائية»، الذي اعتمده مجلس الوزراء، أمس، يهدف إلى ضمان الاستمرار في توفير الرعاية اللازمة للأبناء، وحمايتهم صحياً.

وأوضح المكتب في الإجابات عن الأسئلة الخاصة بالقرار، أنه يُشترط في المتقدم للحصول على الإجازة أن يكون موظفاً في وزارة أو جهة اتحادية، وأن يكون متزوجاً ولديه أبناء يحتاجون إلى الرعاية.

وتابع أن الشروط الواجب توافرها في الزوج أو الزوجة، هي وضع أيّ منهما في الحجر المنزلي أو الصحي بقرار من وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الهيئة الصحية المحلية، وأن يكون من الأطباء أو الممرضين أو المسعفين الذين تتطلب مهامهم الاحتكاك المباشر مع المصابين بفيروس كورونا، أو من العاملين في مراكز الحجر الصحي.

وأكد المكتب أن الإجازة لا تُحتسب من رصيد الإجازات الدورية أو المرضية للموظف، لافتاً إلى أن الحد الأقصى لمدتها يختلف حسب الحالة، ففي حال الحجر الصحي تنتهي فور انتهاء مدة الحجر، وفي حال عمل أيّ من الزوجين في وظيفة صحية أو مركز حجر صحي، فإن الإجازة تنتهي بانتهاء فترة أدائه مهامه، أو انتهاء الوباء.

وذكر أنه يجب تقديم شهادة من الجهة المختصة، في حال وضع الزوج (أو الزوجة) في الحجر، أو تقديم شهادة تثبت طبيعة عمله.

ويأتي قرار منح إجازات مدفوعة الراتب لحالات استثنائية من الموظفين الاتحاديين، ضمن إجراءات احترازية اتخذتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفاد المكتب بأنه يمكن تمديد الإجازة في حال تمديد فترة الحجر لإجراء فحوص إضافية، إلى حين ظهور النتائج الطبية. كما تستمر الإجازة لشاغلي الوظائف الطبية المحددة في القرار أو العاملين بمراكز الحجر الصحي، إذا استمر الوضع الحالي على ما هو عليه.

وأوضح أنه يمكن للجهة الحكومية في حال الوظائف ذات الأهمية القصوى، أن تقرر استمرار الموظف في العمل عن بعد بدلاً من الإجازة الاستثنائية.

ولفت إلى أنه لا يمكن للموظف المتزوج، الذي ليس لديه أبناء، الحصول على إجازة استثنائية، لأن هدف الإجازة هو رعاية الأبناء.

واشترط قرار الإجازة الاستثنائية لموظفي الحكومة الاتحادية مراعاة ألا تزيد أعمار أبناء الموظف المتقدم بطلب للحصول على الإجازة على 16 سنة، أما في حال وجود أبناء من أصحاب الهمم، فلا يحدد عمر معين لهم.