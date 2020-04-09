تعرف إلى الحد الأقصى لـ"الإجازة الاستثنائية" لموظفي الحكومة الاتحادية

المصدر: أمين الجمال - دبي

أكد مكتب الاتصال لحكومة الإمارات في ردوده على الأسئلة حول "قرار الإجازة الاستثنائية"، أن هذه الإجازة التي أقرها مجلس الوزراء، أمس، لا يتم احتسابها من رصيد الإجازات الدورية أو المرضية للموظف، لافتاً إلى أن الحد الأقصى للمدة الزمنية المسموح بها للإجازة تختلف حسب الحالة، ففي حال الحجر الصحي تنتهي الإجازة فور انتهاء مدة الحجر للزوج أو الزوجة، وفي حال عمل أيّ من الزوجين في إحدى الوظائف الصحية أو مراكز الحجر الصحي، فإن الإجازة الاستثنائية تنتهي بانتهاء فترة أدائه لمهامه، أو انتهاء وباء فيروس كورونا المستجد في الدولة.

وحول المستندات التي يجب تقديمها عند طلب إجازة استثنائية، ذكر المكتب أنه يجب تقديم شهادة من وزارة الصحة ووقائة المجتمع، أو من الجهة الصحية المحلية في حال وضع الزوج أو الزوجة في الحجر المنزلي أو الصحي، أو تقديم شهادة تثبت طبيعة عمل الزوج أو الزوجة.

ويأتي قرار منح إجازات مدفوعة الراتب لبعض الحالات الاستثنائية من الموظفين في الحكومة الاتحادية، ضمن حزمة القرارات والإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها حكومة الإمارات للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).