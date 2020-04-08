8 إرشادات لحماية ركاب الحافلات العامة في دبي

المصدر: هنادي أبو نعمة ـ دبي

طبقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مجموعة من الإجراءات الاحترازية المشددة لضمان سلامة الركاب خلال استخدام المواصلات العامة، في الفترة الراهنة التي تشهد تطبيق خطط وقائية على مستوى الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.



وأكدت الهيئة على تدابير يجب أن ينتبه إليها ركاب الحافلات العامة مثل:



- ضرورة الفكير جيداً قبل استخدام الحافلة أو المواصلات العامة، حيث يمنع الخروج من المنزل إلا للحاجات الضرورية ولفئات محددة من الموظفين.



- الاطلاع على خطوط الحافلات العامة المتوفرة حالياً نهاراً أو ليلاً عبر الموقع الإلكتروني للهيئة نظراً لإعادة جدولة خطوط الخدمة.



- ارتد الكمامة والقفازات قبل الخروج من المنزل لأن لبسها الزامي عند استخدام المواصلات العامة.



- استخدم بطاقة نول في الحافلة مجاناً، ورد الرسوم إلى الرصيد يتطلب 7 أيام.



- التزم بمسافة التباعد الاجتماعي المقدر بمتري، وعدم الاقتراب من الآخرين خلال انتظار الحافلة.



- الجلوس في المكان المخصص للجلوس في الحافلة المحدد بعلامات موجودة على المقاعد.



- عدم لمس زر إيقاف الحافلة، لأنه خارج الخدمة حالياً، وسيتم التوقف في كل المحطات التي يشملها مسار الحافلة.



- سائق الحافلة سيتحكم في فتح وإغلاق الأبواب لدخول وخروج الركاب من الأبواب الأمامية والمتوسطة فقط.