سكان المناطق الشمالية يتلقون الخدمات الطبية عن بعد للوقاية من "كورونا"

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

اعتمدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع للمنشآت الصحية في الدولة تقديم خدمات الطب عن بعد، بما يمكن المرضى من الحصول على الاستشارات الطبية، وتشخيص الحالات، ووصف الدواء عبر وسائل الاتصال الهاتفية والمرئية.

وأعلنت مجموعة أنجلو إربيان للرعاية الصحية والمشغل لمستشفيات أمينة في عجمان والامارات الشمالية توفير "خدمة طبيب لكل مواطن" والتي توفرالرعاية الطبية لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك بالحصول على الاستشارات الطبية عن بعد عبر خدمة الهاتف، وهي الخدمة المرخصة من قبل وزارة الصحة.

وقال محمد علي العمري الرئيس التنفيذي للعمليات للمجموعة إن الخدمة تتيح للجميع استشارة طبيبهم من المنزل "باستخدام أحدث أنواع التكنولوجيا لضمان تقديم الرعاية الصحية الكاملة عن بعد"، مشيرا إلى أن توفير هذه الخدمة يدعم جهود إبقاء السكان في منازلهم، ويحد من توجههم للمستشفيات، وبالتالي تقليل فرص العدوى بأية أمراض خصوصا فيروس "كورونا".

وتابع "تتم الخدمة عبر الاتصال لحجز موعد مع الطبيب الخاص، ليقوم الطبيب بالإتصال بالمريض صوت وصورة لتقديم الإستشارة الطبية اللازمة وإعداد الوصفة الطبية الخاصة بالحالة، ومن ثم إرسالها إلي المنزل بدون أي تكلفة إضافية".

وذكر العمري أن الخدمة معتمدة لدى شركات التأمين العاملة في دولة الإمارات وتشمل الإستشارة الطبية وخطط العلاج والأدوية.

وأكمل "يتولى تقديم الخدمة كادر طبي مؤهل في مستشفيات أمينة بعجمان والإمارات الشمالية ومراكز هيلث باي بدبي، وستساعد هذه الخدمة المرضى في الوصول إلى أطبائهم بكل سهولة، مايدعم الإجراءات الحكومية لمواجهة انتشار وباء كوفيد 19 المستجد، وأيضا الحصول على رعاية طبية متميزة دون عناء او جهد".