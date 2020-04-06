تذكرة سفر «ذهاب وعودة» وتجديد الإقامات من الخارج.. أبرز ضمانات «الإجازة المبكرة»

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن المبادرة الإنسانية التي أطلقتها الدولة، تحت مسمى «الإجازة المبكرة»، جاءت استجابة لعدد كبير من الطلبات المستلمة من عمال وموظفين وافدين، ما زالوا على رأس عملهم بمؤسسات وشركات تابعة للقطاع الخاص، ويرغبون في العودة إلى بلدانهم، خلال فترة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة حالياً للحد من انتشار فيروس (كوفيد– 19) المعروف باسم «كورونا» المستجد.

وأعلنت الوزارة، أول من أمس، مبادرة «الإجازة المبكرة»، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي وهيئة الطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بهدف تمكين من يرغب من المقيمين العاملين في القطاع الخاص من العودة إلى بلدانهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تقديم مواعيد إجازاتهم السنوية أو الاتفاق مع المنشآت العاملين لديها على منحهم إجازة من دون أجر.

وحددت الوزارة الإجراءات التي سيتم اتباعها لتمكين العمالة الوافدة من مغادرة الدولة والعودة إلى البلد الأم، بعد حصولهم على «الإجازة المبكرة»، وفقاً للمبادرة الإنسانية التي تأتي تنفيذاً للقرار رقم ( 279 ) لسنة 2020 في شأن استقرار العمالة بمنشآت القطاع الخاص خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وامتداداً لبرامج الدعم الإنساني التي تبذلها الحكومة.

وشددت الوزارة، في صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على ضرورة التزام جميع المنشآت التي تتوافق مع العامل الأجنبي الذي على رأس عمله، بمغادرة البلاد، باتباع 6 إجراءات، تبدأ بتحديد مدة الإجازة، عبر توقيع نموذج ملحق إضافي مؤقت لعقد العمل، يُعمل به خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس «كورونا» المستجد، موضحة أن هذا العقد متوفر على التطبيق الذكي والموقع الالكتروني للوزارة.

ووفقاً للوزارة، يشمل الإجراء الثاني ضمان استمرار العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، ثم اعتبار الإجازة المبكرة، إجازة غير مدفوعة الأجر، مع احتفاظ العامل بما تبقى له من مستحقات مقررة وفق قانون علاقات العمل، وكذلك حجز تذكرة سفر للعامل (ذهاب وعودة) وتسليمها له قبل سفره بوقت كاف.

كما تضمنت قائمة الإجراءات أو الضمانات – بحسب الوزارة - أن تنتهي الإجازة المبكرة بعودة العامل ومباشرته للعمل بعد انتهاء فترة الإجراءات الاحترازية، وأن يتم تمديد إقامات العمال العائدين إلى بلدانهم تلقائياً في حال انتهاء إقاماتهم وهم خارج الدولة، لافتة إلى أنه يمكن للعامل التواصل من خارج الدولة مع مركز الاتصال الوطني على البريد الكتروني.