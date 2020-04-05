119 خطاً للحافلات العامة المجانية لحاملي "نول" والرسوم تُرد لرصيدهم بعد 7 أيام

المصدر: هنادي أبو نعمة -دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن توفير خدمة الحافلات العامة مجاناً لحاملي بطاقة نول، وذلك عبر 106 خطوط ستعمل نهاراً، و13 خطاً ستعمل خلال الفترة الليلية بين الساعة 8 مساءً و6 صباحاً، على أن يتم خصم الرسوم من البطاقة عند استخدام الخدمة وردّها لرصيد العملاء بعد سبعة أيام.

وأكدت الهيئة أن توفير الخدمة يأتي في إطار مسؤوليتها المجتمعية التي توجب دعم الفئات التي اقتضت الحاجة استمرار عملها في مواقعها في ظل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، داعية العملاء للاطلاع على تفاصيل مسار الخطوط الـ 106 العاملة نهاراً على موقع الهيئة الالكتروني من خلال الرابط التالي https://bit.ly/RTAUpdatesAr

وأفادت الهيئة بأنه تم تعديل بعض خطوط الحافلات، لتخدم الركاب الذين كانوا يعتمدون في تنقلهم على مترو وترام دبي، بعد ان تم إغلاق محطات كلاهما اعتباراً من اليوم 5 أبريل وحتى إشعارٍ آخر، ضمن إجراءات التعقيم والوقاية المتخذة على مستوى الامارة.

وأعلنت الهيئة أنه سيتم إيقاف خدمة الحافلات من 8 مساءً وحتى 6 صباحاً، باستثناء خطوط الحافلات المؤدية للمستشفيات البالغ عددها 13 خطاً لتتضمن الخطوط ، 8 و10 و12 و13A و17 و24 وC01 وC07 وF18 وF21 وF34 وF43 وX23، وذلك بزمن تقاطر يبلغ 30 دقيقة بين الرحلات، حيث تخدم الخطوط المذكورة 19 مستشفى حكومياً وخاصاً.

وتقدم الهيئة اعتباراً من اليوم خدمة مركبات الأجرة في دبي بتعرفة مخفضة بنسبة 50% في إطار دعم الفئات التي اقتضت الحاجة استمرار عملها في هذه الظروف.

وكانت الهيئة قد باشرت بإغلاق مراكز إسعاد المتعاملين ومزودي الخدمات ابتداءً من الأحد الموافق 5 أبريل 2020 حتى إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما يمكن للعملاء الاستمرار بالحصول على خدمات الهيئة إلكترونياً عبر موقعها http://rta.ae وتطبيقاتها الذكية.