إغلاق مؤقّت للصالونات النسائية والرجالية في عجمان

المصدر: عجمان–الإمارات اليوم

حرصاً من حكومة عجمان وقيادتها الرشيدة على حماية صحّة وسلامة مجتمع الإمارة وجميع القاطنين فيها وزوّارها، وفي إطار سلسلة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتبعها حكومة دولة الإمارات العربية المتّحدة للوقاية من فيروس كورونا، أوقفت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان عمل محال صالونات الحلاقة والعناية الرجالية والنسائية بشكل مؤقت اعتباراً من اليوم وحتى إشعارٍ آخر.

وتوجّه الدائرة أصحاب هذه المنشآت إلى الالتزام والتطبيق الفوري، وتنوّه بقيامها بحملات تفتيشية للوقوف على تطبيق التعميم للتأكد من التزام الجميع تجنباً من توقيع عقوبات إدارية وقانونية بحق من تثبت مخالفته ذلك.