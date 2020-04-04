بالفيديو.. شاهد عن قرب كيف يتم تعقيم المحال التجارية في أم القيوين

المصدر: مصباح أمين-أم القيوين

باشرت الجهات المختصة في إمارة أم القيوين من رجال الدفاع المدني وعمال البلدية في تعقيم المحال التجارية والمرافق العامة بعد إعلان تمديد برنامج التعقيم الوطني، وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية، أعلنت عن استمرار برنامج التعقيم الوطني، لضمان استمرار عملية التعقيم، وإضافة مرافق ومنشآت جديدة لخطة التعقيم في مختلف أنحاء الدولة، ضمن إجراءات الإمارات لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وكان برنامج التعقيم الوطني قد انطلق يوم الخميس 26 مارس، قبل أن يتم تمديده للمرة الأولى لغاية يوم الأحد 5 أبريل.