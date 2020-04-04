بلدية الفجيرة تفعل العمل عن بُعد 100%

المصدر: سمية الحمادي ■ الفجيرة

أفاد مدير بلدية الفجيرة، المهندس محمد الأفخم، بأنه تم تفعيل نظام العمل عن بُعد 100% للوظائف المكتبية التي لا تستدعي النزول إلى الميدان، مع إلزام الموظفين بتعليمات العمل عن بُعد بضوابطه وآلياته لضمان المحافظة على كفاءة العمل وإنتاجيته خلال هذه الفترة.

ولفت إلى أن البلدية توفر كل ما يلزم لتيسير العمل عن بُعد، لضمان أمن وسرعة المعلومات والخدمات وجودتها، وتقديم خدماتها الرقمية على مدار الساعة بما ينسجم مع النظم واللوائح الوظيفية المعمول بها.

وأوضح أن المبادرة تأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة ضمن إطار الإجراءات التي تتبعها الدولة للوقاية من فيروس كورونا، للحفاظ على سلامة المجتمع وصحته، وبما يدعم استمرار انسيابية العمل وكفاءته، لافتاً إلى أن البلدية وفرت التقنيات الحديثة والتكنولوجيا والأنظمة الرقمية، لتمكين الكوادر الوظيفية وتطوير بيئة العمل، من أجل إنجاح عملية العمل عن بُعد.

وأكد أن العمل مستمر ويستطيع المتعاملون وشركاء البلدية التواصل معها عن طريق قنوات الخدمات الذكية بما فيها الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي وتطبيق رخصتي، وتقديم رسائل توصيل الكهرباء والمياه (مؤقتاً)، وإصدار تصاريح عدم ممانعة، وفحص مسكن، وتسليم المخططات، وتصريح عمل ليلي مؤقت لشركات المقاولات، ورسائل توصيل الكهرباء والمياه، وشهادة إنجاز مبنى وغيرها من المعاملات.