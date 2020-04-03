الشيخ سالم بن سلطان القاسمي يشارك في برنامج " التعقيم الوطني" في امارة رأس الخيمة

المصدر: راس الخيمة ـ الامارات اليوم

شارك الشيخ سالم بن سلطان القاسمي عضو المجلس التنفيذي - رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، في تعقيم الطرق والمرافق الحيوية ضمن "برنامج التعقيم الوطني" في رأس الخيمة، للحد من تفشي مرض فيروس كورونا ( كوفيد 19 ) وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في الإمارة.



حيث أعرب المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، عن مدى فخره واعتزازه بهذه المشاركة الوطنية، لنشر الأمن والسلامة، ودعم جهود القيادة الرشيدة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، مؤكداً أن مساندة الجهود ودعم مبادرات الجهات المختصة في الدولة ضمن برنامج التعقيم الوطني يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين، وبالتالي رفع مؤشر الشعور بالأمن والأمان.

