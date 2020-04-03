بالفيديو.. شرفات المنازل تصدح بالنشيد الوطني تقديرا لجهود رجال الشرطة في برنامج التعقيم الوطني

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

تفاعل مواطنون ومقيمون مع رجال الشرطة والجهات المختصة في الدولة، مع البدء في برنامج التعقيم الوطني الساعة الثامنة مساء، وحتى السادسة صباحا، وذلك بترديد النشيط الوطني الإماراتي من شرفات المنازل برفقة أطفالهم، تضامنا مع جهود الدولة في تعقيم المرافق والمناطق العامة.

وعبر مواطنون ومقيمون في الدولة عن حبهم وتقديرهم لجهود رجال الشرطة، والبلديات، والجهات المختصة القائمين على برنامج التعقيم الوطني، من خلال تصوير مقاطع فيديو لترديد النشيد الوطني، ونشره في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تأكيداً لالتزامهم بإجراءات الدولة الاحترازية، بالبقاء في المنازل، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.