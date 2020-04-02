مصادرة أسماك مخالفة للأطوال المصرح بصيدها

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

صادرت بلدية دبا الفجيرة، بالتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة، كمية من الأسماك مخالفة للأطوال المصرح بصيدها، طبقاً لقرار وزارة التغير المناخي والبيئة رقم (580) لسنة 2015، بشأن منع صيد وبيع وتسويق الأحجام الصغيرة من الأسماك التي تقل أطوالها عن الحد المسموح به.

وأكد مدير عام بلدية دبا، المهندس حسن سالم اليماحي، أن الحملة تأتي ضمن خطة البلدية للحفاظ على الثروة السمكية، وإعادة بناء مخزونها الطبيعي، بما يسهم في تعزيز التنوع البيولوجي، وذلك من خلال تطبيق القوانين ومتابعة تنفيذها والالتزام بها وضبط المخالفين.