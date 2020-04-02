المصدر: دبي-الامارات اليوم.

حلاقة

اشتكى قراء من ارتفاع كبير في أسعار حقيبة الحلاقة الرجالية، وأشاروا إلى أنها كانت بـ300 درهم في السابق، وأصبحت تباع حالياً بـ650 درهماً، في استغلال واضح لظروف مواجهة فيروس «كورونا»، وإغلاق الصالونات.

ذهب

أبلغ متجر يبيع المصوغات الذهبية زبائنه، عبر رسائل «واتس أب»، أنه سيستأنف بيع الذهب، عبر التسوّق الذكي، وأنه على استعداد لتوصيل المشتريات، بطرق آمنة إلى منازل المشترين.

تسوّل

تستغل متسوّلات الأوضاع الراهنة، في مواجهة فيروس «كورونا»، بطرق المنازل، وطلب المساعدة من أصحابها، بدعوى توقف مصادر الدخل لديهن، خلال الأوقات الحالية.

إنارة

طالب سكان، بمنطقة حلوان في الشارقة، بزيادة أعمدة الإنارة، إذ إن الأعداد الحالية غير كافية لتنقل آمن للسكان، خلال فترات المساء.

استغلال

لاحظ قرّاء استغلال البقالات، الموجودة بالأحياء السكنية، الظروف الحالية برفعها أسعار كثير من السلع الاستهلاكية، خصوصاً بعدما زاد عليها الإقبال، أخيراً، داعين الجهات المعنية إلى تكثيف الرقابة، ومعاقبة مستغلي الظروف.

رسوم

رفضت مدارس في أبوظبي إعادة تسجيل الطلبة، للعام الدراسي المقبل، 2020-2021، إلا بعد سداد الرسوم دفعة واحدة، وفسّر قرّاء الأمر بأنه تعبير عن المخاوف، في ظل انتشار فيروس «كورونا» عالمياً. لكنهم تساءلوا عن مدى قانونيته.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com