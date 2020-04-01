«هلا - تاكسي دبي» تُخفِّض تعرفتها 20% للمتوجهين إلى المستشفيات

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة هلا تاكسي، عن مبادرة مشتركة سيحصل بمقتضاها مستخدمو مركبات هلا (تاكسي دبي) من زوّار المشافي والمراكز الصحية في الإمارة، وكذلك الكوادر والفرق الطبية من المتوجهين إلى أعمالهم في تلك الجهات، على فئات أجرة مخفّضة عند استخدام مركبات هلا (تاكسي دبي) في مواقع محددة اعتباراً من اليوم.

وستخضع تعرفة مركبات الأجرة في دبي لتخفيض يصل الى 20% لكل رحلة يتم حجزها عبر تطبيق «كريم» الى 43 مستشفى وعيادة طبية محددة في إمارة دبي، ويسري هذا التخفيض على مركبات هلا «تاكسي دبي»، وهلا «فان تاكسي»، وبحد أقصى 10 رحلات لكل مستخدم.

وفي إطار التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن، سيكون حجز مركبات هلا «تاكسي دبي» مقتصراً على الرحلات المتجهة إلى أماكن شراء المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية والمستشفيات، أو بقصد التوجه إلى مقر العمل ضمن القطاعات الحيوية المعتمدة والمصرح للعاملين فيها بالتنقل وفق الضوابط المُعلنة.

وقال المدير التنفيذ لمؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات أحمد هاشم بهروزيان إن المبادرة تأتي في إطار سعي الهيئة للعب دوراً مؤثراً عبر الاستجابة الفعالة لتوجهات القيادة بتقديم التسهيلات للجمهور، حيث يعكس تخصيص هذه المبادرة للمتنقلين للمستشفيات والمراكز الصحية بدبي، حرصنا على مساعدة أفراد المجتمع على تلبية احتياجاتهم في المراجعات الطبية والصحية دون عناء مع معاونتهم من ناحية الكُلفة، وهذه المبادرة تعكس القيم النبيلة لمجتمع الإمارات، حيث تحرص الهيئة دوماً على تسخير كل الإمكانيات الممكنة لخدمة الجمهور وضمان راحته في مختلف الظروف.