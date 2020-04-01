المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

أطلقت شرطة رأس الخيمة "فيديو قصيراً" يحمل رسالة شكر وتقدير للطواقم الطبية تحت عنوان، "خط دفاعنا الأول" لشكر الطواقم الطبية العاملة في إمارة رأس الخيمة من بين المركبات التي يتم ايقافها خلال فترة التقييد في برنامج التعقيم الوطني.

بالفيديو.. شاهد كيف تتعامل شرطة رأس الخيمة مع "خط دفاعنا الأول" #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/AFT5gS8NUP — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 1, 2020



وقال قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، لـ"الامارات اليوم"، إن الكوادر الطبية العاملة في الدولة ورأس الخيمة على وجه الخصوص لها كل الشكر والتقدير، كونها خط الدفاع الأول عن الجمهور، لافتاً إلى أنه تم توجيه أفراد الشرطة بتوجيه الشكر إلى جميع مركبات الكوادر الطبية التي يتم ايقافها في الإمارة خلال فترة برنامج التعقيم الوطني للتأكد من سبب خروجها في هذا الوقت.



وأضاف: "يجب على جميع أفراد المجتمع مواصلة الالتزام واستيفاء كل إجراءات ومتطلبات الوقاية، مع الحرص على البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، خصوصاً أثناء أوقات التعقيم الوطني المقررة مساء كل يوم، والتي تستمر حتى الخامس من أبريل الجاري"، متمنياً الأمن والصحة والسلامة للجميع.