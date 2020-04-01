«حميد الخيرية» توفر 30 ألف وجبة لمستخدمي بلدية عجمان

المصدر: عجمان ـ الإمارات اليوم

توفر مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية 1000 وجبة غداء يومياً لمدة شهر أي نحو 30 ألف وجبة لمستخدمي دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ذلك بتبرع من وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، أحمد جمعة الزعابي، والتنسيق مع مدير قاعة البيت متوحد، سعيد الزعابي.

وأفادت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، أنه سيتم توصيل الوجبات إلى السكن المخصص للمستفيدين ضمن الشروط الصحية عن طريق سيارات مجهزة لهذا الغرض بالتعاون مع «البيت متوحد» الذي يسهم في دعم المشروع ضمن التزامه بمبدأ المسؤولية المجتمعية، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود المؤسسة لدعم الفئات الأقل دخلاً، وتجسيد قيم الجود وإطعام الطعام التي هي جزء أساسي من القيم الإماراتية العريقة. واكدت على أهمية تلاحم المؤسسات وأفراد المجتمع من أجل تخفيف المعاناة عن المحتاجين ومد يد العون لهم في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع مع تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأشارت إلى أن مثل هذه المبادرات الخيرية ليست جديدة على أبناء الإمارات الذين يتجلى معدنهم الأصيل في أوقات الأزمات، ويقفون دائماً خلف قيادتهم التي تبذل قصارى جهدها في توفير سبل العيش الكريم للمواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة.

وذكرت أن المؤسسة ستوزع نحو 30 ألف وجبة لمستخدمي دائرة البلدية والتخطيط خلال شهر أبريل الجاري.

