«الداخلية»: تعليق تصاريح الحركة لا يعني الخروج دون ضرورة

المصدر: أحمد عابد - ابوظبي

أكدت وزارة الداخلية ان تعليق العمل بكافة التصاريح او البرامج والتطبيقات للمركبات بما في ذلك تصاريح الحركة الاتحادية "تجول" علًى المستويين الاتحادي والمحلي لا يعني خروج الأفراد لغير الضرورة ومخالفة التعليمات الصادرة بالبقاء بالبيت اثناء تنفيذ برنامج التعقيم الوطني.

واكدت انه من حق رجال انقاذ القانون التأكد من مبررات الخروج خلال فترة التعقيم وتطبيق القرارات والقوانين الصادرة على المخالفين وذلك من خلال التأكد من تصاريح العمل.

وأهابت وزارة الداخلية بالجمهور البقاء في منازلهم طوال فترة برنامج التعقيم الوطني وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية و الدوائية أو للضرورة الصحية أو العمل من فئات القطاعات الحيوية والتي تشمل قطاع الطاقة وقطاع الاتصالات وقطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الأمن وقطاع الشرطة والقطاع العسكري وقطاع البريد وقطاع الشحن وقطاع الأدوية وقطاع المياه والأغذية وقطاع الطيران المدني وقطاع المطارات وقطاع الجوازات والقطاع المالي والمصرفي وقطاع الإعلام الحكومي وقطاع الخدمات والذي يشمل محطات الوقود والمشاريع الإنشائية، وذلك من خلال التحقق من بطاقات العمل أو الهوية.