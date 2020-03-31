"بلدية رأس الخيمة" تطبق إجراءات احترازية في مقاصب الإمارة للحد من انتشار فيروس "كورونا"

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

أعلنت بلدية رأس الخيمة عن تفعيل عدد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا" ومنها تقليل عدد المتعاملين بنسبة 30٪؜ من الطاقة الاستيعابية داخل المقاصب للتأكد من عدم تجمع المتعاملين في نفس المكان، كما تم وضع معقمات في صالات الانتظار لتطهير الأيدي عند الدخول والخروج، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها دائرة بلدية رأس الخيمة لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" وحرصا منها على ضمان صحة جمهورها من المتعاملين والمستفيدين من خدمات المقاصب.

وأشارت مدير إدارة الصحة العامة في دائرة البلدية، شيماء الطنيجي إلى أنه التزاماً بتطبيق الحد الأقصى للعاملين والجمهور فقد تم تنظيم العمل بحيث يتواجد شخص واحد فقط عند شباك استلام الذبائح عند سماع رقمه من النداء الآلي وباقي المتعاملين ينتظرون على مقاعد متباعدة.

وأوضحت أنه تم وضع جهاز ثابت لقياس درجة حرارة جميع المتعاملين قبل دخولهم لصالة الانتظار وتحويل ذوي الحرارة المرتفعة لمستشفيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، كما تم تنفيذ عمليات التطهير والتعقيم طوال فترة العمل على جميع مرافق المقصب ومنها صالات انتظار المتعاملين والأبواب والحمامات والمقابض وحافلة نقل العاملين وعربات نقل اللحوم ونوافذ استلام الذبائح.

وأضافت أنه يجب على جميع العاملين بالمقاصب ارتداء الملابس ومستلزمات العمل الوقائية واتباع الممارسات الصحية، وتابعت أن البلدية نظمت دورات ومحاضرات توعوية للعاملين بالمقاصب والمراقبين لتثقيفهم حول فيروس "كورونا" في إطار الحرص على ضمان التوعية.

ولفتت إلى أن الإجراءات هدفها الأساسي تأكيد صحة وسلامة جميع المتعاملين و العاملين في كافة المنشآت التابعة للدائرة، وهو الهدف الذي يتصدر أولويات العمل خلال المرحلة الراهنة في ظل التحدي الذي يمر به العالم مع انتشار فيروس كورونا المستجد ، وأن إدارة الصحة تعمل على اتخاذ كافة التدابير لضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع.