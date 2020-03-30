"محمد بن راشد للفضاء" يمدّد مهلة التسجيل في الدفعة الثانية لروّاد الفضاء.. تعرف إلى تاريخ انتهاء التسجيل والشروط

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء اليوم عن تمديد مهلة تلقي طلبات الترشح للالتحاق بالدفعة الثانية في برنامج الإمارات لروّاد الفضاء حتى الأول من مايو 2020. وتستهدف الدفعة الثانية اختيار رائدي فضاء إماراتيين للانضمام الى فريق وطني من رواد الفضاء الإماراتيين المؤهلين، من أجل تعزيز طموح المهمة الإماراتية التي تستهدف استكشاف الفضاء.

وأشار المركز في بيان صحافي، أصدره أمس، أن الدفعة الثانية لاقت صدى واسعاً بين راغبي الالتحاق ببرنامج الإمارات لرواد الفضاء، إذ استقبل المركز عدداً كبيراً من المُتقدمين منذ الإعلان عن فتح باب التسجيل وحتى الآن. ويتوقع المركز ازدياد عدد المُتقدمين الإماراتيين من التخصصات كافة، بعد الإعلان عن تمديد فترة التسجيل.

ويشترط برنامج الإمارات لروّاد الفضاء في المتقدم للانضمام إليه أن يكون إماراتياً تجاوز 18 عاماً وحاصلاً على شهادة البكالوريوس على الأقل. وعليه، سيتم قبول طلبات التسجيل من التخصصات كافة لتتضمن المهندسين، والطيارين، وأفراد القوات المسلحة، والمدرسين، والمنخرطين في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، وغيرها من الوظائف الآخرى.

وبعد مراجعة الطلبات المقدمة كافة، ستقوم لجنة مكونة من نخبة من المتخصصين في مركز محمد بن راشد للفضاء بينهم رائدا الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي للاضطلاع بعملية تقييم طلبات المُتقدمين. وبعد إغلاق التسجيل، تبدأ المرحلة الثانية، وفيها تتم عملية فرز المُتقدمين عبر إخضاعهم لعدد من الاختبارات بنهاية هذه المرحلة. وفيها يتم تقييم المُتقدم بناء على المقابلات الشخصية، والتقييمات الأولية للمُرشح، وكذلك نتائج الفحوص الطبية، ومن ثم اختيار المرشحين الأنسب بينهم. وأخيراً تأتي المرحلة الأخيرة لاختيار اثنين من المُتقدمين ليصبحا رائدي الفضاء القادمين للانضمام الى فريق رواد الفضاء.

وقال مدير عام المركز، يوسف حمد الشيباني: "لا شك في أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء يُعد امتداداً لرؤية القيادة الرشيدة في الإمارات، ببناء اقتصاد دولة قائم على المعرفة. حيث بات قطاع الفضاء جزءاً حيوياً ومُساهماً فعالاً في تحقيق مساعي الدولة لبناء اقتصاد وطني تنافسي. فلاتزال امكاناتنا في قطاع الفضاء تنمو وتتطور بوتيرة سريعة، إضافة الى ما سيُضيفه رواد الفضاء الإماراتيون القادمون من زخم كبير في تعزيز طموح مهمة الإمارات في استكشاف الفضاء".

وأضاف الشيباني "فقد شكلت الدفعة الأولى لبرنامج رواد الفضاء، ونجاح رائد الفضاء الأول هزاع المنصوري في مهمته الأولى على متن محطة الفضاء الدولية، دفعة قوية لمواطني الدولة من الأنحاء كافة لتشجيعهم على متابعة أحلامهم في قطاع الفضاء. كما أن فكرة إلهام الأجيال القادمة في قطاع الفضاء هو بمثابة هدف بعيد المدى لمركز محمد بن راشد للفضاء، نؤكد من خلاله استراتيجية التنمية المستدامة في قطاع الفضاء. ويشكّل برنامج الإمارات لرواد الفضاء حجر زاوية لهذه الاستراتيجية".



وقال مدير برنامج الإمارات لروّاد الفضاء في المركز المهندس سالم المري: "يُجسد برنامج الإمارات لرواد الفضاء طموحنا في تقديم مساهمات فعالة لدعم الجهود العالمية الخاصة بأبحاث الفضاء وتطوير البحث العلمي فيها. ويُشكل دور رواد الفضاء أحد الدروس الأساسية في عمليات إثراء المعرفة البشرية وتحقيق التقدم التكنولوجي، علاوة على تأكيد مبدأ العزيمة لهذا المضمار العلمي المهم. ويظهر ذلك جلياً من خلال جهودهم المُثابرة في هذا القطاع. وتبرز أهمية هذه الوظيفة كعنصر أساسي لتحقيق استدامة هذا البرنامج الذي لا يتحقق من دونه، غير أن رواد الفضاء هم بمثابة جسر لنقل المعارف إلينا وتحقيق الأهداف المنشودة لكل مهمة".

وتابع المري "نقوم اليوم بتمديد مهلة تلقّي طلبات الترشح في الدفعة الثانية، نظراً للإقبال الكبير من المواطنين الذين يحملون علم الإمارات من التخصصات كافة، على الالتحاق بالدفعة الثانية لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء"

ويمكن للراغبين في الالتحاق بالدفعة الثانية لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، التسجيل عبر الرابط التالي:

mbrsc.ae/astronauts

يُذكر أن برنامج الإمارات لرواد الفضاء هو أحد مشروعات البرنامج الوطني للفضاء، ويحظى بتمويل مباشر من صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التابع للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات (TRA)، والذي يهدف إلى دعم جهود البحث والتطوير في قطاع الاتصالات بالدولة، وإثراء ودعم وتطوير الخدمات التقنية، وتعزيز اندماج الدولة في الاقتصاد العالمي.